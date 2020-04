Itàlia supera els 22.000 morts i suma gairebé 170.000 contagis de coronavirus

Itàlia ha superat aquest dijous els 22.000 morts per Covid-19 mentre que la xifra de contagis s'aproxima ja als 170.000 i la pressió sobre els hospitals se segueix reduint, segons ha informat el cap de Protecció Civil, Angelo Borrelli.En les últimes 24 hores s'han registrat 525 víctimes mortals, augmentant el total de morts a 22.170, mentre que s'han sumat altres 1.189 casos positius, el que situa la xifra de contagis des que va començar la pandèmia a 168.941.D'altra banda, com en dies anteriors, la xifra de persones ingressades a l'UCI i en els hospitals segueix disminuint. Així, els pacients a l'UCI representen actualment el 3 per cent -2.936, 143 menys- i els hospitalitzats el 25 per cent -26.893, 750 menys-. Per contra, el 72 per cent -76.778- es troben a casa seva asimptomàtics o amb símptomes lleus.A més, altres 2.072 pacients han rebut l'alta en l'últim dia, una xifra molt superior a la registrada el dia abans i la tercera més alta des dels 2.099 pacients curats que es van comptabilitzar el 8 d'abril. En total, 40.164 persones han superat la Covid-19 a Itàlia.