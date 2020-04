Primer dia de desconfinament especial a Andorra: corredors, metres de distància...

Pla de detall d'un dels bancs habilitats per a què puguin seure els majors de 70 anys en la franja horària en la qual el govern d'Andorra els permet sortir a passejar Foto: ACN

Els runners més matiners s'han creuat amb els serveis de neteja que desinfectaven carrers i baranes i altres ciutadans que ja feien cua als bancs o esperaven que obrís el supermercat. A les nou del matí, l'hora màxima marcada pel govern andorrà per fer exercici, ja no hi quedava cap esportista a les zones on habitualment es practica activitat física. Mentrestant, a partir de les onze ha arribat el torn dels majors de 70 anys i les persones vulnerables, als quals se'ls permet sortir a fer una volta i asseure's als bancs que s'han habilitat. A partir de les dues del migdia hi ha hagut una nova franja destinada al passeig i/o les compres i a partir de les set i fins a les nou del vespre es pot tornar a sortir a fer exercici.En el cas dels padrins i padrines, les passejades curtes, petites compres i descansos breus als bancs habilitats han estat les dinàmiques més habituals entre la gent gran. Segons la policia "gairebé no ha estat necessari recordar a la població cap norma", ja que el col·lectiu també ha complert amb la normativa de portar mascareta i guants en tot moment, tot i que alguns reconeixien que se'ls fa una mica difícil "respirar amb la cara tapada".De fet, molts d'ells estan acostumats a estar-se la majoria del temps a casa i han seguit sense massa incomoditats el confinament. "Tots som conscients que hem de creure allò que diu el senyor Benazet -en referència al ministre de Salut andorrà- i aguantar el que calgui perquè la situació se solucioni", segons han declarat a l'ARA Andorra. Tot i això, també han admès que "és una llàstima veure els carrers tan buits i totes les botigues tancades".Pel que fa a l'ordre de sortida, aquelles persones que viuen en domicilis on el número de la porta d'accés és parell sortiran els dies parells, mentre que els que resideixen en nombres senars ho faran els restants. En el cas de les cases sense número, se segueix un ordre alfabètic i, per tant, de la lletra 'A' a la 'M' se'l's ha atorgat els dies parells i de la 'N' a la 'Z' els imparells. D'altra banda, cal recordar que els que estiguin patint la malaltia, tinguin símptomes o restin en quarantena no poden gaudir d'aquest temps de lleure.Des de l'executiu del Principat demanen que, preferentment, se surti de forma individual i ressalten que cal fer-ho de forma ordenada, evitant les aglomeracions i minimitzant el risc de transmissió de la infecció. També que no es pot anar amb vehicle i que la distància màxima recorreguda des del domicili no haurà de superar els dos quilòmetres. A més, es recomana una higiene de mans abans de marxar i en tornar a casa, així com utilitzar les escales en lloc de l'ascensor sempre que sigui possible.