TikTok restringeix els missatges directes als menors de 16 anys

La popular aplicació de vídeos de curta durada TikTok, que compta amb més de 500 milions d'usuaris, ha introduït una nova mesura amb la intenció de garantir la seguretat dels seus usuaris, que en una gran part són menors d'edat: a partir d'ara, la plataforma només permetrà utilitzar sense restriccions la funció de missatges directes als usuaris majors de 16 anys.



Segons TikTok, aquesta es tracta d'una mesura "de protecció proactiva més forta per protegir els més joves". Així, només podran contactar-los els seus amics, que seran els únics que podran tenir accés a les seves publicacions. D'aquesta manera, la plataforma pretén evitar que aquest col·lectiu rebi missatges no sol·licitats per part de desconeguts.

Tal com assenyala la companyia en un comunicat, aquesta mesura se suma a altres canvis, com el nou mode de sincronització familiar, que ajuda els pares i tutors legals a gestionar l'experiència dels seus fills a la plataforma virtual Així, poden decidir a quins usuaris poden enviar missatges els menors, bloquejar continguts i gestionar el temps que l'usuari pot passar revisant el mur de l'app. A més, els pares també podran associar els seu compte amb el perfil dels fills.L'aplicació està encarada principalment al públic jove, i es centre en vídeos curts de màxim un minut que els usuaris comparteixen de forma gratuïta amb tots els internautes. Si bé a Instagram l'usuari escull quins perfils (i per tant, contingut) consumir, a TikTok és l'atzar el que reprodueix vídeos d'arreu... tot i que la intel·ligència artificial, a partir dels algoritmes pertinents, determina quins són els gustos dels usuaris i l'oferta es farà d'acord amb el consumidor.

