El Síndic de Greuges demana flexibilitzar el confinament per als menors

El Síndic de Greuges, Rafel Ribó, ha demanat aquest dijous en un comunicat que es permeti sortir al carrer als menors d'edat davant les afectacions "en la seva salut física i emocional" provocades pel confinament a causa del coronavirus.Ribó ha reclamat que els menors puguin sortir cada en un espai diari concret, sempre en funció de l'edat i les circumstàncies personals. Aquesta mesura, assegura, hauria d'aplicar-se acompanyada de "limitacions en el distanciament social i en els hàbits d'higiene".En la reclamació, Ribó subratlla l'existència de "discriminacions" a l'hora de complir amb les mesures de confinament total en relació a les característiques del domicili del menor i "altres factors socials i econòmics que predisposen a una major vulnerabilitat".Amb l'objectiu de complir aquestes excepcionalitats, el Síndic insisteix en vetllar per unes mesures de control i prevenció que permetin flexibilitzar el confinament, a més de "garantir que no suposin un estigma social per raó de discapacitat, origen social i econòmic", entre d'altres. En aquesta direcció, Ribó conclou: "Les solucions que es prenguin per garantir els drets dels nens i adolescents s'han de dirigir específicament i de manera adequada a aquest col·lectiu".

