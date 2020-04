La Moncloa i el Govern obren un nou xoc pel recompte de morts per coronavirus

Segons les dades que ofereix el Govern, a hores d'ara el balanç de morts provocades pel coronavirus a Catalunya és de 7.097 . En canvi, segons el ministeri de Sanitat, són 3.855. Per què es produeix aquesta gran diferència? Quina és la xifra real? El nou criteri de recompte de la Generalitat ha obert un nou xoc amb la Moncloa, que defensa els criteris de càlculs que s'han seguit fins ara i posa en dubte les dades que s'estan donant des de la conselleria de Salut.Aquest dimecres al vespre, la Generalitat va anunciar que a partir d'ara es sumaran totes les defuncions per coronavirus que hagin registrat els hospitals, residències i funeràries. Fins ara, a nivell estatal no s'han proporcionat dades sobre les morts que s'han produït fora de l'àmbit hospitalari. La xifra global oficial és de 19.130, però mitjans de comunicació com El País han publicat que almenys 11.600 de les morts s'han produït en residències i que moltes d'aquestes podrien haver quedat fora del registre oficial.De fet, ha estat el mateix director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, qui ha admès que la "xifra real de defuncions és difícil de conèixer , fins i tot tenint molt bones estadístiques". Amb tot, tant Simón com el govern espanyol han rebutjat el sistema utilitzat per la Generalitat, a qui li han exigit "serietat" i "rigor".Per una banda, Simón ha argumentat que ha de "discutir" amb Catalunya "què signifiquen" les dades procedents de les residències i de les funeràries. "No sabem amb seguretat si tenen una diagnosi prèvia de coronavirus o no", ha assegurat. Des de la conselleria de Salut, però, van explicar que totes aquestes morts han estat diagnosticades amb un positiu de Covid-19 i que, en tot cas, la mortalitat podria ser fins i tot superior perquè no a totes les persones que han mort se'ls ha pogut fer la prova. Aquests casos, però, no han estat contemplats dins del nou recompte.Per altra banda, tant el ministre de Sanitat, Salvador Illa, com la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, han defensat que el criteri que s'està seguint a Espanya en el recompte és el que ha pautat l'Organització Mundial de la Salut. Illa ha subratllat que "tota persona que sigui diagnosticada positivament de Covid-19 i mor, és computada com a mort per coronavirus" i ha descartat canviar de mètode i adoptar el de la Generalitat perquè no està "en la línia" del sistema pautat a escala internacional. "Per tant, no ho farem", ha sentenciat.La ministra Montero també ha carregat contra "qualsevol intent de confondre" la ciutadania i ha advertit que l'actitud de la Generalitat en aquest àmbit provoca "desconfiança" vers les administracions. "Que no s'especuli amb una qüestió que provoca tant patiment", ha advertit Montero, que ha argumentat que seria "impossible" comparar les dades a escala internacional si "cadascú utilitza la definició de casos que vol".El president de la Generalitat, Quim Torra, reclama, però, que l'estat espanyol actualitzi el recompte de víctimes per saber la radiografia real de les conseqüències de la crisi sanitària. "És un molt bon exercici per conèixer exactament la situació", ha apuntat el president, que ha demanat conèixer la situació "real" del volum de defuncions. Tot i això, no entra dins dels plans de l'executiu de Pedro Sánchez canviar el sistema de recompte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor