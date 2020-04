Els quatre models d'avaluació a distància que poden ser la solució del curs universitari

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), format pel Govern i les 12 universitats catalanes, ha proposat quatre models per poder avaluar els seus estudiants, que ja no tornaran a les aules fins al curs vinent a causa de l'estat d'alarma pel coronavirus.Els quatre tipus d'avaluació no presencial proposats per l'organisme són una prova tipus test, una prova escrita, una prova oral per videoconferència o gravació i el desenvolupament de casos pràctics, aplicables tant de manera individual com en grup.En aquesta direcció, fonts de la Secretaria d'Universitats i Investigació apunten que la no presencialitat "no representa un impediment insuperable" i respecta la llibertat al principi d'autonomia dels centres per a l'aplicació dels criteris recomanats.Per a les aules amb més de 40 alumnes, l'òrgan assenyala les proves tipus test com a "adequades" per avaluar els continguts teòrics de les assignatures. En canvi, pels grups més reduïts, la modalitat no planteja més dificultats més enllà de planificar les últimes entregues o activitats d'avaluació a distància.En relació a les assignatures estrictament practiques, l'òrgan proposa valorar opcions "alternatives no presencials", i en alguns temaris de fisioteràpia o activitat física, aconsella que s'ofereixi a l'estudiant la possibilitat de gravar-se mostrant la tècnica i desenvolupament dels exercicis.Pel que fa als treballs de final de grau (TFG) o de final de màster (TFM), el CIC posa com a exemple la metodologia de la Universitat Oberta de Catalunya, amb la possibilitat que la seva exposició sigui en directe o gravada.Les pràctiques externes i "possibles excepcionalitats" en el calendari seran debatudes en una reunió que tindrà lloc la setmana que ve. Així i tot, el secretari general del CIC, Lluís Baulenas, ha posat en relleu la importància del treball i la concreció dins de la "flexibilitat necessària".Tots aquests punts venen recollits en un document elaborat per dues comissions que integren el CIC: Accés i Assumptes Estudiantils i Programació i Ordenació Acadèmica. El dossier conformat per exemples pràctics pretén facilitar la labor al professorat, així com exercir de base als mètodes avaluatius que acabi dictaminant de cada universitat.

