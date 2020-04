Von der Leyen assegura que la UE necessita un «pla Marshall» immediatament

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha defensat aquest dijous que la Unió Europea necessita "immediatament" un 'Pla Marshall' per superar la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus en tot el bloc europeu i ha assenyalat el pressupost europeu pels pròxims set anys, que els 27 encara han de negociar, com "l'únic instrument" amb el qual respondre a la urgència."El pressupost europeu serà el vaixell insígnia de la recuperació i per això el dels propers set anys ha de ser diferent del que havíem imaginat", ha advertit la conservadora alemanya en un debat en el ple extraordinari de Parlament Europeu celebrat a Brussel·les.La cap de l'Executiu comunitari prepara al costat del president del Consell Europeu, Charles Michel, un nou esborrany per al marc financer plurianual (MFF) per al període 2021-2027 que serveixi per donar resposta a la crisi generada per la pandèmia i que previsiblement discutiran els líders en la cimera telemàtica que celebraran dijous que ve."Utilitzarem la fortalesa del pressupost europeu en el seu conjunt per incentivar l'enorme inversió que requerim de cara a reconstruir el Mercat Únic després del coronavirus", ha expressat davant els eurodiputats, per després explicar que el seu objectiu és que l'esforç es concentri a l'inici per impulsar les inversions en aquests primers anys.Von der Leyen ha subratllat que aquesta crisi és "diferent de qualsevol altra" perquè està colpejant amb igual gravetat a empreses "perfectament viables" i ha advocat per solucions "innovadores" que serveixin de palanca per desbloquejar "enormes" inversions públiques i privades.Amb això, ha defensat, la recuperació permetrà una Europa "més resilient, ecològica i digital" que protegirà la seva indústria i economia, al temps que les prepara per a una "nova realitat", que no deixarà de banda el compromís amb el Pacte Verd ni amb l'Agenda Digital.