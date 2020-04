Detectar el coronavirus a través d'una app que grava la tos

Un equip de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT per les sigles en anglès), està treballant en un assaig que permeti desenvolupar un algoritme que detecti casos de Covid-19 amb una app. El projecte, dirigit per Brian Subirana, del departament d'Enginyeria Mecànica del MIT, busca facilitar la detecció dels positius simplement responent en el mòbil a unes preguntes, i incloent-hi el so de la pròpia tos.Per entrenar l'algoritme, ja han començat a treballar amb centres com l'Hospital Clínic de Barcelona però els investigadors necessiten també dades de la ciutadania en general. Per això han creat la web opensigma.mit.edu on qualsevol persona que vulgui ajudar pot gravar la seva tos de forma totalment anònima.Davant la incertesa sobre com afrontar el desconfinament, els investigadors confien que l'eina podria contribuir a gestionar la tornada a la nova normalitat prevenint possibles contagis i rebrots, ja que permetria detectar casos de la Covid-19 "de manera senzilla i immediata", tants cops com es vulgui, a cost zero i en qualsevol lloc."Estem molt entusiasmats amb la idea de poder col·laborar amb aquesta nova eina de diagnòstic gratuïta i de gran abast per fer front a aquesta pandèmia mundial", afirma Subirana, que fa una crida per recopilar "com més dades millor".Un cop l'algoritme hagi recopilat suficient informació per oferir uns resultats el màxim de fiables, es presentarà a la comunitat científica i les autoritats sanitàries per ser validat. L'objectiu final és posar a disposició de tota la població una App en obert (open source i interoperable) i de forma totalment altruista, per al diagnòstic de la Covid-19. A més, defensen, pot ser essencial i una gran ajuda per països en desenvolupament.

