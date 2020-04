La Moncloa ofereix a tota l'oposició posar en marxa una taula «de reconstrucció» la setmana que ve

El govern espanyol ha ofert a l'oposició la posada en marxa d'una taula per a la "reconstrucció econòmica i social" que podria reunir-se per primera vegada la setmana que ve. Aquesta és la proposta que ha fet el president Pedro Sánchez en la primera ronda de contactes que ha mantingut amb alguns dels líders dels grups parlamentaris. L'executiu ha deixat clar que compta amb els independentistes en aquest debat i ha emplaçat el PP a no deixar la cadira buida després que Pablo Casado declinés reunir-se aquest dijous amb Sánchez.La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha explicat que la plasmació de la proposta és crear, per una banda, la taula amb els líders dels partits i, per l'altra, un mecanisme de diàleg inter-institucional amb les autonomies i els ajuntaments per definir com s'implementen a nivell territorial els acords. La "reconstrucció" abanderada pivota en les mesures que caldrà prendre a nivell econòmic i social un cop passada l'emergència sanitària, "protegir" els col·lectius més vulnerables i els que tenen més dificultats per integrar-se en el mercat de treball i la reconstrucció de l'estat del benestar en base a polítiques en l'àmbit de la Sanitat, l'Educacio i els serveis socials."Cal un gran consens per posar els ciments que serveixin de caldo de cultiu per reconstruir el país", ha dit Montero. En paral·lel, la portaveu ha explicat que s'activarà un diàleg social per forjar "un gran moviment de país" per aconseguir que aquesta reconstrucció sigui justa. El govern espanyol ha agraït la "disposició" de Junts per Catalunya a participar-hi, així com la de Ciutadans, Més País, BNG, Compromís i Podem. Aquesta tarda, Sánchez es reunirà amb el PNB i demà ho farà amb ERC.Montero ha fet una crida al PP perquè no s'"autoexclogui" de la mesa per debatre el pla per remuntar de la crisi i ha recordat que al Congrés la majoria de partits han tancat files amb les pròrrogues de l'estat d'alarma i els decrets aprovats en matèria social i econòmica.Laura Borràs, cap de files de Junts per Catalunya (JxCat), ha indicat, a través d'un vídeo, que Sánchez dividirà les taules per abordar els acords en dues: una sobre la resposta econòmica i social, a la qual hi faran arribar propostes, i una altra en la qual Sánchez -segons Borràs- defensarà "enfortir" l'estat de les autonomies."No hi podem ser", ha assenyalat la dirigent de JxCat en referència a la voluntat del líder del PSOE de fer més "robust" l'estat autonòmic. Borràs, a banda, li ha retret al president del govern espanyol que Catalunya s'hagi hagut de comportar com un estat -sense ser-ho- per abordar la crisi sanitària mentre el govern espanyol li treia competències. Aquest dimecres, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet el mateix retret a la Moncloa, i ha avisat que portarà l'autodeterminació en les trobades "per la reconstrucció" "La nostra és una aposta per la construcció nacional catalana", ha assenyalat Borràs, que s'ha mostrat incòmoda per la nomenclatura de Pactes de la Moncloa. "No hi podem participar en clau espanyola", ha assenyalat la dirigent de JxCat. Sánchez mantindrà contactes amb els grups al llarg dels propers dies, i està topant amb les reticències del PP, el líder del qual, Pablo Casado, va rebutjar trobar-s'hi avui.El portaveu de Podem, Pablo Echenique, ha estat el primer en reunir-se amb Sánchez. Segons una nota que ha difós el partit lila, soci dels socialistes al govern, Echenique ha expressat el seu suport a la mesa que el president espanyol pretén obrir la setmana que ve per encarar el pacte, i ha insistit que cal que els acords despleguin els continguts "més socials de la Constitució". Com a exemple ha demanat un increment de la inversió en sanitat pública, la suspensió dels criteris d'austeritat i la implementació de "mesures valentes per protegir les persones més vulnerables", com ara "l'ingrés mínim vital".

