VÍDEO Inclouen frases incoherents de Rajoy en un programa de llengua de TVE

Programa "Aprendenos en casa" en la 2 de TVE. Dirigido a chavales de 14-16 años.



Emitido hoy.



Asignatura: Lengua.



Ejemplo de incoherencia? Faltaría más: los discursos Rajoy



Y seguimos tragando... pic.twitter.com/IYeKcxaaDA — Gerardo Ortega (@Ortega_Gerardo) April 16, 2020

Por un error involuntario se ha incluido en el programa "Aprendemos en casa" un vídeo que utilizaba como ejemplos para la clase de lengua algunas declaraciones de Mariano Rajoy. Pedimos disculpas por ello. — Ministerio de Educación y Formación Profesional (@educaciongob) April 16, 2020

Des de fa setmanes que La 2 emet vídeos amb contingut educatiu per fomentar l'aprenentatge dels nens i nenes d'entre 6 i 16 anys, que estan confinats a casa des que va esclatar la pandèmia de coronavirus. En les últimes hores, però, els espectadors de Aprendemos en casa s'han trobat amb una gran sorpresa: el presentador del programa formatiu de la televisió pública utilitzava frases mítiques de Mariano Rajoy com a exemple de construccions incoherents i de lapsus lingüístics.Han estat molts els usuaris que, amb duresa, han transmès la seva indignació a les xarxes -hi ha també qui s'ho ha pres de broma- i han carregat contra l'executiu de Pedro Sánchez.La polèmica ha provocat que el Ministeri d'Educació i Formació Professional, encapçalat per Isabel Celaá, hagi hagut de sortir al pas per demanar disculpes públicament. Ho ha fet a través de Twitter, en una publicació en què s'atribueix la presència de l'expresident espanyol a la classe de llengua virtual a un "error involuntari". "Demanem disculpes per això", conclou la piulada.

