El govern espanyol crea una guia amb multes fins a 10.400 euros per saltar-se el confinament segons la llei mordassa

El Ministeri de l'Interior ha enviat a les delegacions del govern espanyol una guia per orientar-les sobre l'import de diferents multes per saltar-se el confinament, en aplicació de la llei de seguretat ciutadana, més coneguda com a llei mordassa. Una llei elaborada per l'anterior govern del PP, i que els dos partits de l'executiu espanyol, PSOE i Podem, van prometre derogar ja en el seu acord per formar govern Segons aquesta informació, en la comunicació del ministeri que dirigeix Fernando Grande-Marlaska s'explica que es "considera oportú posar a disposició" de les delegacions del govern espanyol "un model de resolució d'incoació dels procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infracció de desobediència a l'autoritat de l'article 36.6 de la llei orgànica 4/2015", és a dir, la llei mordassa.Interior justifica aquesta orientació a les delegacions amb la idea de "redundar en benefici de la unitat de criteri en l'exercici de la potestat sancionadora, així com facilitar la tramitació dels corresponents procediments administratius".Després d'un mes d'estat d'alarma, els diferents cossos policials han interposat 571.807 propostes de sanció per incomplir el reial decret de l'estat d'alarma, i són les delegacions del govern espanyol les que han de tramitar aquests expedients.En la comunicació s'adjunta un quadre amb els "criteris de graduació de les propostes de sanció" que comencen amb una primera proposta de sanció d'acord amb la llei mordassa de 601 euros de multa per al "desplaçament no autoritzat sense circumstàncies concurrents" .L'infractor pot enfrontar-se a una multa més elevada per la seva "actitud inapropiada": 2.000 euros si hi ha "menyspreu" o 3.000 euros si hi ha "intimidació, quan no constitueixi infracció penal", ja que també és possible recórrer al codi penal, amb la possibilitat de penes de presó. Aquesta sanció per "menyspreu" s'eleva encara més, fins a 10.400 euros, en el cas que l'infractor mostri "violència o amenaça".Incomplir el dictat pel reial decret de l'estat d'alarma del 14 de març també pot comportar multes de fins a 10.400 euros si hi ha "organització o participació en activitats en comú, festes o celebracions", sempre que hi hagi "nivell de risc elevat en virtut del nombre de persones, circumstàncies i proximitat".En els casos que hi hagi persistència a les restriccions de lliure circulació es contemplen multes de 1.200 euros, però si és en activitats no permeses en establiments comercials o industrials el quadre enviat per Interior a les delegacions del govern espanyol proposa elevar la multa a 2.000 euros.La presència de menors, persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat, "especialment en un vehicle sense causa justificada", ha de ser sancionada amb 1.500 euros, el mateix que si es detecta desplaçament no autoritzat en companyia d'altres persones o si el desplaçament és a segones residències.El quadre de graduació de propostes de sanció en aplicació de la llei mordassa contempla 700 euros de multa per la "no identificació inicial a causa de dificultats propiciades dolosament per la persona infractora" i de 1.500 euros per la "actuació deliberada de l'infractor per evitar o dificultar la seva identificació ".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor