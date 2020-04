JxCat trasllada a Sánchez que no participarà en cap acord per «enfortir» l'estat autonòmic

Laura Borràs, cap de files de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés dels Diputats, s'ha reunit aquest dijous al migdia amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en el marc de la ronda de contactes per fer possibles uns nous Pactes de la Moncloa arran de la crisi sanitària, econòmica i social que viu l'Estat. Borràs ha indicat, a través d'un vídeo, que Sánchez dividirà les taules per abordar els acords en dues: una sobre la resposta econòmica i social, a la qual hi faran arribar propostes, i una altra en la qual Sánchez -segons Borràs- defensarà "enfortir" l'estat de les autonomies."No hi podem ser", ha assenyalat la dirigent de JxCat en referència a la voluntat del líder del PSOE de fer més "robust" l'estat autonòmic. Borràs, a banda, li ha retret al president del govern espanyol que Catalunya s'hagi hagut de comportar com un estat -sense ser-ho- per abordar la crisi sanitària mentre el govern espanyol li treia competències. Aquest dimecres, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet el mateix retret a la Moncloa, i ha avisat que portarà l'autodeterminació en les trobades "per la reconstrucció" "La nostra és una aposta per la construcció nacional catalana", ha assenyalat Borràs, que s'ha mostrat incòmoda per la nomenclatura de Pactes de la Moncloa. "No hi podem participar en clau espanyola", ha assenyalat la dirigent de JxCat. Sánchez mantindrà contactes amb els grups al llarg dels propers dies, i està topant amb les reticències del PP, el líder del qual, Pablo Casado, va rebutjar trobar-s'hi avui.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor