S'aplana la corba al País Valencià: 342 altes i tan sols 192 casos detectats en les últimes 24 hores

En les últimes hores, la Comunitat Valenciana ha registrat 342 noves altes de pacients de coronavirus i 191 nous positius. A més, en el mateix període han mort 27 persones. Dels nous contagis. 26 s'han detectat a la província de Castelló, 23 a Alacant i 142 a València. A la regió, el nombre total de casos s'eleva a 9.615.Actualment, 1.247 persones es troben ingressades per coronavirus -97 menys que ahir-, de les quals 274 es troben a la Unitat de Cures Intensives. Fins ara, els hospitals valencians hi han 3.702 altes, 342 de les quals en l'última jornada. Pel que fa a la dada de defuncions, en les últimes hores se n'han produït 27, que eleven a un total de 972 les morts provocades per la pandèmia a les demarxacions valencianes.Fins ara, s'han detectat casos de Covid-19 en 95 residències d'avis valencianes, mentre que d'aquestes, 24 estan intervingudes per la Generalitat. Durant les últimes hores s'hi han confirmat set defuncions d'ancians i 66 nous contagis: 62 en ancians i quatre de treballadors.En referència a aquestes dades, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha mostrat la seva satisfacció en la roda de premsa diària d'evolució del coronavirus, i ha parlat d'un "aplanament" de la corba tot valorant molt positivament que cada vegada hi hagi "menys ingressos i menys pressió a l'UCI".

