El Govern obre la porta a fer la selectivitat al setembre si es perllonga la crisi sanitària

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha obert aquest dijous la porta que la selectivitat s'acabi fent al setembre, si finalment la crisi sanitària fa impossible fer les proves al juliol, com estava previst. Les proves d'accés a la universitat (PAU) estaven fixades, abans que escaltés la crisi sanitària, de l'11 al 13 de juny, però l'estat d'alarma ja va obligar a ajornar-les del 7 al 9 de juliol En una compareixença telemàtica a la comissió d'Empresa i Coneixement del Parlament , Chacón ha detallat que hi ha dues "hipòtesis" sobre la taula: "que es puguin fer al juliol, o que no es puguin fer al juliol i s'hagin de fer al setembre". La consellera, però, ha assegurat que la decisió es prendrà en consens amb el sistema universitari, "com sempre".Chacón també ha descartat un aprovat general a les universitats perquè no donaria "seguretat jurídica". La consellera ha explicat que el Govern treballa amb les universitats en mesures per fer una avaluació presencial, si calgués."No tindria sentit que la comunitat universitària se centri i s'esforci a mantenir el curs de manera virtual, i en canvi dediquem els mateixos esforços a consensuar l'aprovat general o similars", ha avisat Chacón. De fet, la consellera creu que prendre aquesta decisió "posaria en entredit" l'assoliment de les competències programades per al segon semestre, així com la "seguretat jurídica". En qualsevol cas, també ha remarcat l'acord amb les universitats per garantir l'objectiu que "cap estudiant perdi el curs per raons vinculades a la crisi sanitària".Per garantir que es durà a terme aquesta avaluació, Chacón ha explicat que executiu i universitats estan estudiant "mesures d'avaluació possibles en un escenari no presencial" a partir de recursos virtuals que el sistema universitari posaria a disposició. En aquest escenari, ha dit la consellera, es tindria en compte "l'adequació del contingut" a les proves i "la situació de confinament dels estudiants".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor