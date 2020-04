Alerta per una estafa a clients d'Endesa per mail i WhatsApp

🚨#PHISHING🚨 Investiguem correus maliciosos i missatges de #WhatsApp suplantant @Endesa per aconseguir dades bancàries.

Els Mossos d'Esquadra i Endesa alerten d'una estafa on es suplanta el nom de la companyia elèctrica a través de correus electrònics. La Divisió d'Investigació Criminal del cos policial ja investiga el cas, que presenta similituds amb estafes anteriors.Tal com informa la policia catalana en un comunicat, en aquests correus els estafadors intenten obtenir dades personals del destinatari, com el número de compte bancari o de targetes de crèdit. Aquest mètode es coneix com a phishing.També s'han detectat missatges de Whatsapp acompanyats del logo de la companyia i amb la mateixa finalitat. En aquests, s'informa el client d'un suposat error en un cobrament, de la necessitat de pagar una factura endarrerida o se l'avisa d'una eventual "incidència tècnica". A continuació es demana al destinatari que cliqui l'enllaç adjunt i se li demanen dades personals i de la targeta de crèdit.També s'han donat casos de correus electrònics en què s'adverteix als clients de presumptes problemes de pagament de factures a través d'un arxiu que, un cop descarregat, introdueix un virus maliciós al dispositiu.D'altra banda, Endesa aconsella els ciutadans extremar les precaucions durant l'estat d'alarma pel coronavirus per evitar patir una estafa. En aquesta direcció, la companyia ofereix informació al seu web i avisa que no demana dades "sensibles" als clients mitjançant correu electrònic i Whatsapp.

