Educació assegura que el curs vinent començarà el 14 setembre «com estava previst»

El director general de Centres Públics de la Generalitat i president de el Consorci d'Educació de Barcelona, ​​Josep González-Cambray, ha assegurat aquest dijous que el curs escolar 2020-2021 començarà el 14 de setembre, "tal com estava previst". En declaracions a RAC1 , ha assegurat que esperen que l'inici del pròxim curs sigui "el més normal possible", tenint en compte que haurà de complementar el que s'ha viscut en aquest.González-Cambray ha assenyalat que la crisi del coronavirus està accelerant processos d'aprenentatge, per exemple en els docents, i permetent un salt en l'ús de tecnologies educatives per al futur, i ha advertit: "Ningú ens assegura que no haurem de tancar en els propers dos anys els centres en períodes curts de temps".Ha afirmat que al departament li agradaria tornar a les aules abans de la fi de el present curs perquè això suposaria una evolució positiva de la pandèmia i "seria positiu retrobar-se", però que això depèn de les indicacions de la conselleria de Salut i de Protecció Civil .El director general ha explicat que cada centre haurà d'elaborar un pla de retorn, i que la tornada a les aules pot ser gradual, de forma que no tots els cursos tornin al mateix temps o que tots els centres obrin el mateix dia.Sobre el procés de de preinscripcions escolars, ha assegurat que aquest s'obrirà quan es donin les condicions per accedir-hi amb equitat i que el departament treballa perquè això pugui ocórrer a mitjans de maig. També ha assenyalat que la majoria de famílies la faran telemàticament, però que d'altres la podran dur a terme de forma presencial.Ha explicat que les portes obertes dels centres per a la preinscripció s'adaptaran via telemàtica, i ha dit que s'haurà de veure si el calendari final de preinscripció pot ser compatible amb la reobertura de centres.González-Cambray ha afirmat que no es donarà un "aprovat general" als alumnes, ha recordat que es disposa de dos avaluacions prèvies, ha assenyalat que cap alumne ha de sortir perjudicat pel coronavirus i ha explicat que els estudiants tindran "les mateixes notes o superiors que ara".

