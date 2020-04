L'OMS veu «evidències» que la pandèmia s'està alentint de forma clara a Espanya

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) veu "evidències" que la pandèmia de la Covid-19 a Espanya "clarament s'està alentit". "Hi ha esperança", ha conclòs aquest dijous l'assessor especial de l'OMS, Bruce Aylward, que ha liderat una missió de l'organització a l'estat espanyol aquesta última setmana.En la seva visita, Aylward ha quedat sorprès per la "ràpida propagació" del virus a principis de març, però creu que després d'un mes de confinament les dades mostren indicis de millora. Preguntat per si la reacció del govern espanyol ha sigut massa lenta, Aylward ha evitat valorar les seves polítiques. "Tots els països estan intentant fer el millor que poden", ha remarcat.Malgrat reconèixer els problemes amb l'escassetat de material protector, testos, ventiladors i llits d'UCI, l'assessor especial de l'OMS ha lloat els esforços de les autoritats per intentar resoldre això. A més, ha assegurat que Espanya està fent una feina "impressionant" durant el confinament per "construir les condicions necessàries per a la transició" cap a una fase més estable de la pandèmia.Aylward ha elogiat especialment la feina "heroica" i "innovadora" del personal sanitari que lluita contra aquesta pandèmia en la primera línia. "Espanya té un sistema sanitari extraordinari i això demostra que inclús els sistemes sanitaris més robustos poden quedar sobrepassats en poc temps", ha avisat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor