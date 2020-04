El Cercle d'Economia suspèn les seves jornades anuals pel coronavirus

Tot estava preparat per celebrar les Jornades anuals del Cercle d'Economia, però el coronavirus tenia altres plans. Feia mesos que l'entitat que presideix Javier Faus preparava treballava la seva trobada entorn el tema "Una nova dècada, una nova agenda" que havia de tenir lloc al Palau de Congressos entre el 21 i el 23 de maig. De moment s'ajorna fins al setembre, però no està clar si es podran celebrar. Tot dependrà de com evolucioni la pandèmia. Sí que es farà una sessió virtual el proper 21 de maig.Les Jornades d'aquest any eren les primeres que no es farien a Sitges després de molts anys. La decisió de Javier Faus i la seva nova junta directiva de traslladar-les a Barcelona va ser una sorpresa i, en una entitat moldejada en algunes tradicions i maneres de fer, sempre subtils i fruit d'un consens, no va agradar molts socis.Per molts mmebres de l'entitat, el canvi de lloc era una mica la prova de foc pel nou president. Hi havia incertesa sobre l'indret que acolliria l'encontre anual, que finalment havia de ser el Palau de Congressos.Ara canviaran les dates de les Jornades, però també el seu programa, que girarà entorn de l'escenari que deixarà la pandèmia i que inclourà des de les reflexions macroeconòmiques al debat sobre el futur dels serveis socials i els reptes per preservar l'estat del benestar.L'entitat va emetre un comunicat fa unes setmanes, en l'inici de la crisi sanitària. Però no era el document que s'esperava. Tot indica que el Cercle elaborarà un text d'opinió com els que sol publicar i que són fruit d'un diàleg intern, sovint d'una certa complexitat. Membres del món econòmic no amaguen aquests dies la seva sorpresa per la manca de discurs del fòrum econòmic en un moment en què és més necessari que mai un debat sobre les noves prioritats socials.L'arribada de Javier Faus, un home vinculat al sector financer, es va traduir en una renovació completa de la direcció de l'entitat. Noms de pes a la casa, des de l'expresident Antón Costas al notari Juan José López Burniol, de l'historiador Joan B. Culla al filòsof Josep Ramoneda, van sortir de la junta, com també es va prescindir de qui havia estat una de les ànimes del Cercle, Jordi Alberich.Uns canvis que alguns coneixedors de la casa van considerar excessius i fets amb pressa. Al ritme potser d'un estil diferent al d'una casa que ha madurat el seu itinerari a base de foc lent i renovacions sempre subtils.

