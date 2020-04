Sort regala dues flors a cada casa per donar la benvinguda al Sant Jordi

Foto de detall de dues flors i la carta que ha enviat l'Ajuntament a tots els veïns. Foto: ACN

L' Ajuntament de Sort (el Pallars Sobirà) regalarà dues flors per habitatge habitat del municipi per donar la benvinguda a la diada de Sant Jordi. Amb aquest obsequi, el consistori anima els veïns a engalanar amb flors les cases i balcons i perquè, a poc a poc, l’alegria torni als carrers. La iniciativa surt a partir de l'excedent de plantes i flors que tenen els vivers de la demarcació de Lleida.En total repartiran 2.900 petúnies entre els veïns de Sort i els dels pobles agregats del municipi. Les flors, que ja es van començar a repartir ahir dimecres, van acompanyades d'una carta on l'ajuntament desitja a tots els veïns que estiguin bé i agraeix la "dedicació, el compromís i l'empeny" de totes les persones que aquests dies donen "el millor d'elles mateixes".Per evitar el contacte amb els veïns, els operaris municipals han deixat les flors a la porta de cada casa amb la carta adjunta. En comunitats de veïns o algun poble, les han deixat a un punt acordat i ha sigut una persona, que de manera voluntària, s'ha encarregat de deixar-les a la porta de cada pis o casa. D'aquesta manera, s'evita que els veïns hagin de sortir de casa per recollir les flors.L'Ajuntament de Sort també ha regalat dues flors a aquelles persones que tenen segones residències i que estan passant el confinament al municipi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor