El comerç català perd cada setmana 525 milions, un 58% de la seva facturació

El Govern ha estimat un impacte econòmic de 525 milions d'euros a la setmana en el comerç a conseqüència de la crisi del coronavirus. La xifra representa un 58% de la facturació setmanal del sector. En una compareixença a la comissió d'Empresa i Coneixement, la consellera Àngels Chacón ha explicat que la situació d'emergència sanitària ha obligat a tancar prop de 66.000 establiments comercials, un 60% del total, i ha impedit treballar un total de 209.700 empleats, un 65% dels treballadors del comerç al detall.En paral·lel, la consellera ha assegurat que l'ajornament del pagament d'impostos aprovat aquesta setmana pel govern espanyol "es queda curt" i ha afirmat que les mesures en marxa encara són "insuficients" per al teixit productiu.Chacón també ha explicat que el Govern prepara un "pla de contingència" per al turisme, a conseqüència de "l'impacte duríssim" de la crisi del coronavirus en el sector. El departament preveu "canviar el rumb" de l'estratègia i apostar pels mercats de proximitat, com el català, l'espanyol, el francès i, en menor mesura, els dels Països Baixos, Alemanya i Itàlia.Tot i això, la consellera ha admès que no serà suficient. "Els 7,5 milions de catalans no podem compensar l'arribada de 19 milions de turistes", ha reconegut Chacón a la comissió del Parlament. La consellera ha llançat un missatge d'alerta sobre el sector, que representa un 12% del PIB i un 14% de l'ocupació.Per tot plegat, la consellera ha demanat modificar els pressupostos del 2020, un cop siguin aprovats pel Parlament , per "adaptar-los" a les noves necessitats sorgides arran de la crisi del coronavirus. Chacón ha demanat als grups "no oblidar" l'economia productiva i ha reivindicat la importància de garantir la supervivència de les empreses per mantenir l'ocupació.A més, ha reclamat al Parlament facilitar l'aprovació de l'avantprojecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica per eliminar burocràcia. Segons la consellera, la norma impactaria sobre 564.000 empreses, un 89% del teixit productiu abans de la crisi, que podrien beneficiar-se d'un estalvi de fins a 38 milions d'euros.

