ERC acusa el govern espanyol de «posar més militars que metges» contra el coronavirus

El president del grup d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha acusat aquest dimecres el govern espanyol d'apostar més per les campanyes de comunicació i per la presència de militars que pels professionals de la salut per gestionar la pandèmia de la Covid-19 . En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN), Sabrià ha dit que mentre que el Govern ha prioritzat les qüestions científiques i tècniques a l'hora de prendre decisions, l'executiu espanyol ha fet una "gestió política" de la crisi.El republicà ha vist bé la confrontació amb l'Estat en creure que el Govern no pot deixar de denunciar si l'Estat no fa bé la seva feina davant la pandèmia. "Quan tornen a fallar als catalans, ho hem d'explicar", ha manifestat.El també vicesecretari general de comunicació i estratègia d'ERC ha comparat com s'ha abordat la Covid-19 a Alemanya i a Espanya. Ha dit que mentre que al primer s'han transferit més competències als land perquè puguin prendre decisions des de la proximitat, a Espanya s'ha recentralitzat i s'ha posat l'exèrcit davant les pantalles amb una campanya de propaganda per la televisió que diu que se salvaran vides si es s'està unit.Sobre la gestió que està fent el Govern de la crisi sanitària, ERC n'està satisfet però Sabrià ha assegurat que quan acabi caldrà analitzar-ho. Ha celebrat que la Generalitat s'ha centrat en "buscar solucions" sempre d'acord amb criteris tècnics. Això sí, ha reconegut que entre JxCat i ERC hi ha hagut "visions diferents" de com afrontar diversitat de qüestions. Ho ha atribuït a les diferents propostes socials que tenen les formacions. "No és moment d'aprofundir en les divisions sinó en les solucions i la cooperació", ha expressat. "Cal treballar conjuntament amb fronts amplis i compartint decisions", ha afegit.De la polèmica sorgida per les declaracions del conseller d'Interior, Miquel Buch, sobre les 1.714.000 mascaretes de l'Estat, ha admès que ERC pot no compartir la manera concreta d'explicar-ho però ha defensat que no es pot "callar" quan els "prenen el pèl" amb les mascaretes. Així, ha lamentat que el govern espanyol hagi preferit recentralitzar competències enlloc de fomentar la "cooperació".Sabrià també ha dit que el Govern ha de dir la seva quan l'executiu espanyol decideix "precipitar-se" amb el confinament i no aclareix si darrera de la decisió hi ha els responsables en salut o bé els lobbys espanyols. "Som ERC, fa dècades que expliquem que la millor solució pels catalans és una república per governar-nos a nosaltres mateixos i prendre decisions basant-nos en valors republicans", ha expressat.Respecte la possibilitat que a Catalunya hi hagi eleccions el 2020, Sabrià no s'ha volgut pronunciar argumentant que és un assumpte competència del president de la Generalitat, Quim Torra. Ha dit desconèixer si Torra anunciarà la data dels comicis després del ple del Parlament del 24 d'abril que podria aprovar els pressupostos catalans.Sabrià ha assegurat que ERC concentra "tots els esforços" en la gestió de la pandèmia i que el país en surti "tant bé com sigui possible". "Nosaltres no tenim el cap en les eleccions", ha destacat. Ha dit que respectaran la decisió de Torra, després de dir que els agradaria que la poguessin compartir.En cas que Torra convoqui eleccions , ERC les afrontarà amb "il·lusió" prioritzant que el president d'ERC, Oriol Junqueras, en pugui ser el candidat. En qualsevol cas, la formació també podria optar per celebrar unes primàries per escollir-ne el candidat.

