Suspès pel coronavirus el judici a la sindicatura de l'1-O

El jutjat penal 11 de Barcelona ha suspès pel coronavirus el judici a la sindicatura electoral de l'1-O, que havia de començar el 27 d'abril, segons ha pogut saberEra una decisió previsible que s'ha comunicat avui als afectats. Fonts de la defensa ja intuïen que es prendria aquesta decisió perquè encara no s'havia citat als testimonis a la vista oral, un tràmit que s'acostuma a fer setmanes abans que comenci el judici.La sindicatura de l'1-O, presidida per Jordi Matas, catedràtic de Ciència Política, i formada per Marc Marsal, Marta Alsina, Tània verge i Josep Pagès, s'enfronten a penes de dos anys i nou pesos de presó pels delictes de desobediència i usurpació de funcions pel paper que van tenir en el referèndum de l'1-O. La Fiscalia demana penes d'inhabilitació i una multa de 5.400 euros.No és l'únic judici contra el procés que s'ha vist afectat per la crisi del coronavirus. El judici contra els Mossos i l'excúpula d'Interior era el que estava més avançat i encarava ja les seves últimes sessions. Faltaven les conclusions definitives de la Fiscalia -on previsiblement havia de rebaixar l'acusació de rebel·lió a sedició- i les conclusions de les defenses, que no havien de canviar gaire respecte al principi del judici.En un primer moment, es va optar per fer la sessió per videoconferència, sense presència de les parts a l'Audiència Nacional, però finalment, amb l'expansió del coronavirus a la Comunitat de Madrid, es va optar per suspendre el procediment fins que la situació torni a la normalitat, un horitzó ara per ara llunyà.El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit ajornar sense data el judici contra la mesa del Parlament i Mireia Boya per la crisi del coronavirus. La vista oral, que ja va ser ajornada una primera vegada a finals de l'any passat, havia de començar a partir del 23 d'abril però el tribunal considera que la "incertesa" sobre quina pot ser la situació aquell dia aconsella suspendre la vista i decidir un nou dia un cop la situació es normalitzi.

