Andorra permet la sortida al carrer en dies saltejats en funció de l'adreça i en franges horàries

A partir d'aquest dijous, els andorrans podran sortir cada dos dies guiats pel número del seu edifici i en una franja horària determinada en funció de l'activitat. Les persones infectades de Covid-19, tinguin símptomes o estiguin de quarantena, no poden gaudir d'aquests avantatges.



Així doncs, els veïns d'edificis amb números senars podran sortir els dies del mes senars, i els que visquin en edificis amb números parells, podran sortir els dies parells. Els dies que els sigui permès, els veïns disposaran d'una hora per sortir al carrer. Tot i així, Salut preveu permetre una hora diària en funció de l'evolució de la pandèmia.

▶️ A partir del dijous 16 d'abril es podrà sortir una hora al dia en dies alterns: qui visqui en números d'edifici parells pot sortir els dies parells del mes i en números d'edifici senars es pot sortir els dies senars.



Martínez Benazet explica el sistema de franges horàries: pic.twitter.com/srdcWAz0Ih — Govern d'Andorra (@GovernAndorra) April 15, 2020

En aquest sentit, els dies s'han dividit en franges horàries en funció de l'activitat que es vulgui dur a terme. L'exercici físic es podrà realitzar de sis a nou del matí i de set a nou del vespre. De les 9 a les 11 del matí i de 14 a 19 h, es podrà anar a passejar o anar a comprar. La franja entre les 11 i les 14 h queda reservada per a les persones vulnerables i els majors de 70 anys.El conseller de Sanitat andorrà, Joan Martinez Benazet, va explicar les mesures aquest dimecres en roda de premsa, en què va recordar que tot i la relaxació, el confinament segueix vigent. Fins ara, a Andorra el coronavirus ha causat 33 morts i la xifra de contagiats hi frega els 700.L'ús de mascareta a la via pública és obligatori, fins i tot per a les persones practiquin activitats físiques. Ningú podrà allunyar-se més de dos quilòmetres del seu domicili, i la distància de seguretat a respectar entre persones és de quatre metres. A més, es prohibeix circular en cotxe o en bicicleta, així com la pràctica dels esports de risc. Consulta aquí totes les mesures.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor