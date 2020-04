El govern espanyol admet que caldrà un pla B si la Selectivitat no es pot fer presencial

La ministra d’Educació, Isabel Celaá, admet que si la Selectivitat prevista entre juny i juliol no es pot fer presencialment caldrà activar un “pla B”. En una entrevista a Antena 3, Celaá ha dit que l’acord que hi ha amb les comunitats autònomes –i que contempla fer-la entre el 22 de juny i el 10 de juliol- és que sigui presencial però que s’ha dissenyat un protocol per fer-la seguint totes les indicacions de “mesures higièniques” i de “distàncies de seguretat”. Malgrat això, ha dit que es farà així si “les condicions sanitàries s’obren, que esperem que sigui així”. Celaá ha reiterat també que la norma general serà que els alumnes passin curs i que la repetició serà l’excepció.“Sempre ha de ser-ho però en aquestes condicions, encara amb més motiu perquè seria injust que se’ls avalués com si res hagués passat”, ha dit.Celaá també ha remarcat que el curs escolar acaba el mes de juny i que el que es contempla per al juliol són activitats vinculades a l’oci però que també integraran “coneixements”. “No obriran tots els centres”, ha dit.En aquest sentit, ha explicat que aquesta mesura s’abordarà amb les diferents administracions locals i autonòmiques i també amb organitzacions no governamentals.

