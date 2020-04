Espanya registra un repunt de 551 morts en 24 hores però no modifica el sistema de recompte

Espanya ha registrat 551 defuncions més per coronavirus en tan sols 24 hores, un lleuger increment respecte les dades oficials proporcionades dimecres. La xifra global arriba ja als 19.130, tot i que el sistema de recompte del ministeri de Sanitat a nivell estatal no utilitza els mateixos criteris que recentment han adoptat autonomies com Catalunya. Pel que fa als contagis detectats, s'han registrat 5.183 en el darrer dia. A nivell global, els casos positius diagnosticats són ja 182.816.Les dades proporcionades pel ministeri de Sanitat apunten que a Catalunya s'han produït un total de 3.855 morts per coronavirus. Amb tot, el departament de Salut va anunciar aquest dimecres al vespre que han mort 7.097 persones , una xifra que han obtingut després de sumar les dades de les funeràries, que fins ara quedaven excloses. Del total de defuncions, 1.810 s'han produït a residències. Les dades proporcionades pel ministeri de Sanitat no inclouen les morts en les residències -xifra que no s'ha proporcionat de forma oficial-."La xifra real de defuncions és difícil de conèixer, fins i tot tenint molt bones estadístiques", ha assegurat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón. Tot i que ha assegurat que no ha tingut gaire temps per valorar el nou sistema de recompte de la Generalitat, Simón ha assegurat que ha de "discutir" amb Catalunya "què signifiquen" les dades procedents de les residències i de les funeràries. "No sabem amb seguretat si tenen una diagnosi prèvia de coronavirus o no", ha assegurat.Simón ha assegurat que la tendència de l'epidèmia segueix sent la d'"estabilització" i que la tendència de les defuncions és "descendent" malgrat el repunt registrat aquest dijous. Sobre els nous contagis ha destacat que les xifres aniran en augment perquè ara es fan més tests de detecció, alguns d'ells tests ràpids que el que fan és determinar si la persona ha passat la malaltia. Això vol dir que dins de les dades s'incorporen persones asimptomàtiques. En aquests moments, ha dit el doctor, s'estan realitzant uns 40.000 tests PCR de detecció als quals s'han de sumar els tests ràpids per saber qui ha passat ja la malaltia.Pel que fa al nivell d'hospitalitzacions, són 1.003 de noves en un sol dia i 79 nous ingressos a la UCI. L'anomenada fase de transició, ha assegurat Simón, no pot començar fins que es garanteixi que tant les UCI com el sistema hospitalari poden respondre en cas de rebrot. Això implica, ha insistit, garantir una detecció precoç del major nombre de casos possible i poder garantir l'aïllament dels positius. "No tenim males notícies. Duplicant el nombre de mostres estem incrementant marginalment la xifra d'infectats, ha assegurat.Pel que fa al còmput de persones que han superat el virus, són ja 74.797. Com des de l'inici de l'epidèmia, la Comunitat de Madrid i Catalunya segueixen sent els dos territoris més afectats. La primera comptabilitza 50.694 casos positius i la segona 37.354 diagnosis.

