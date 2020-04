Torra retreu a Sánchez haver menyspreat les propostes catalanes: «No se'ns ha escoltat»

Som una colonia

Per jimmi el 16 d'abril de 2020 a les 11:31 0 2

No se'ns ha escoltat perquè som una colonia. I som una colonia perquè vosaltres esteu cagats. I esteu cagats perquè... Perquè esteu cagats? teniu tot un poble darrere. El poble ja va decidir i vosaltres aquí esteu, fent no sé què, exactament. No us insulto perquè sóc ben educat, però us mereixeu que us plogui merda pertot arreu.