Borràs creu que parlar del procés «toca més que mai»

🗣️"No estem per la reconstrucció nacional espanyola que van representar els Pactes de la Moncloa. Estem per la construcció nacional catalana. Però seguirem oferint propostes per sortir de la crisi".



▶️@LauraBorras, portaveu de@JuntsXCat, a l'@AquiCuni: https://t.co/tZKZOz9LIB — SER CATALUNYA (@SERCatalunya) April 16, 2020

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, considera un "error" pensar que ara no toca parlar del procés i defensa que que "toca més que mai". Així ho ha manifestat en una entrevista a Ser Catalunya, on ha assegurat que amb la crisi del coronavirus s'ha demostrat que tenir eines d'estat és "fonamental".La congressista catalana ha posat el Guadiana com a exemple, indicant que el procés "no apareix i desapareix", i davant l'estat d'alarma, defineix com a "bàsic" que Catalunya disposi d'una estructura d'estat. Per això, afirma que "toca més que mai la reivindicació d'exercir el dret d'autodeterminació".Borràs ha fet aquestes declaracions abans de reunir-se aquest migdia, per via telemàtica, amb Pedro Sánchez, qui busca recolzament per reeditar els Pactes de la Moncloa. En aquesta direcció, la líder independentista ha apuntat que el seu partit "no blanquejarà res" tot afegint que la seva prioritat és la "reconstrucció catalana", i no la espanyola. Pedro Sánchez, donada la situació d'emergència, ha manifestat la seva voluntat de teixir un gran acord entre forces polítiques, com ja es va fer el 1977 coincidint amb la transició cap a la democràcia. Tanmateix, Borràs defensa que la situació d'aleshores "no té res de similar al context que s'està vivint ara".A més, quant a la gestió de la crisi, Borràs ha instat al govern espanyol a "rescatar les famílies" tot recordant els rescats efectuats a la banca anys enrere. En aquest sentit, ha instat l'Estat a assumir responsabilitats tenint en compte que la gent "no ingressa" i a movilitzar "tot el que està de la seva mà" per salvar el país.Pel que fa a l'ingrés mínim vital , la portaveu de JxCat ha afirmat que "les divergències de criteri" dins de l'executiu espanyol obstaculitzen la mesura. Tot i així, ha reconegut desconèixer com es concretarà l'ajuda.

