Fabriquen a Catalunya un respirador portàtil de baix cost per als països emergents

L'automobilística Nissan, l'Hospital de Sant Pau, l'enginyeria QEV Technologies i el centre tecnològic Eurecat s'han unit per desenvolupar un respirador portàtil i de baix cost pensat per abastir els països emergents, on es preveu que la majoria de pacients "no tingui accés" a aquests aparells. Les primeres vint unitats es destinaran a hospitals catalans.La fabricació de l'aparell començarà aquesta setmana a la planta de motors i caixes de canvis de Nissan a la Zona Franca, amb una capacitat de 180 unitats al dia. El respirador ja ha rebut l'autorització de l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris per a ser utilitzat en investigació clínica.L'aparell s'ha provat a les instal·lacions de l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau amb "excel·lents resultats", asseguren els participants en un comunicat conjunt. Segons expliquen, l'objectiu de la iniciativa ha sigut el de crear un equip "d'ús fàcil" però "robust" pensat per suplir la manca de respiradors convencionals automàtics davant la situació d'emergència generada pel nou coronavirus a tot el món.L'aparell, anomenat Q-Vent, pesa 22 quilos i té una bateria interna amb una autonomia de 36 minuts. El respirador automatitza un dispositiu ressuscitador que assisteix manualment la respiració del pacient i permet controlar els valors de freqüència, pressió i volum d'oxigen aportat. A més, inclou un sistema de seguretat amb alarmes sonores que s'activen tant davant d'una desconnexió accidental de la persona com davant qualsevol alteració dels paràmetres programats o mesurats.El dispositiu es monitora i controla des d'un ordinador amb sistema operatiu Windows i mitjançant el software de codi obert 'Covid Patient Tracker'. El software posseeix connectivitat remota i no requereix configuració, i, per tant, es pot utilitzar immediatament. Aquest sistema permet controlar un nombre il·limitat de respiradors en temps real, reduint el temps de supervisió mèdica requerida.Les primeres 20 unitats es donaran al servei català de salut per ajudar a destensionar les Unitats de Cures Intensives (UCI) i per desenvolupar l'estudi clínic en curs per l'optimització de l'equip."Des del principi de l'epidèmia vam assumir el repte de desenvolupar un sistema portàtil de baix cost que pogués arribar a tots els racons del món, sobretot a aquells països emergents on la Covid-19 causarà grans danys i on la majoria de pacients no tindran accés als respiradors. I gràcies a l'esforç de tots ho hem aconseguit", ha explicat Miguel Valldecabres, conseller delegat de QEV Technologies.Per part de l'Hospital de Sant Pau, s'ha decidit donar suport a la iniciativa perquè consideren que "és necessari ajudar els països emergents amb capacitats econòmiques inferiors a les d'Europa", diu el doctor José M. Guerra, coordinador científic del projecte mèdic de la Unitat d'Arrítmies i Coordinador del Grup d'Investigació en Cardiologia Clínica de l'Institut d'investigació del centre.D'altra banda, Eurecat s'ha encarregat d'assessorar en el disseny de components i en la producció d'alguns, així com de la gestió del procés per la inclusió d'hospitals a l'estudi clínic com la Fundació Althaia, que gestiona els centres hospitalaris de Manresa.

