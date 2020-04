El confinament et provoca ansietat? T'expliquem com combatre-la

L’#ansietat ajuda a fer front a situacions d’amenaça, però si és massa intensa causa malestar 🥴



👉 Per reduir-la i desconnectar cal fer relaxació respiratòria i muscular, meditació, activitat física i activitats d’oci!



📲 Cuida la teva salut emocional a https://t.co/LhV3xg7D5z pic.twitter.com/4KFmbcm0FH — Salut (@salutcat) April 16, 2020

L'estat d'alarma pel coronavirus, que obliga al confinament i que en alguns casos pot portar a situacions laborals o familiars indesitjades, pot provocar ansietat. Per això, el departament de Salut ha difós consells pels seus canals oficials amb la intenció d'ajudar a combatre-la a aquelles persones que la pateixen.Tal com explica Salut en un vídeo, l'ansietat és un sistema que alarma d'una situació d'emergència, però si s'activa en excés, causa malestar. Per a frenar-la cal, en primer lloc, cal potenciar relaxació respiratòria i muscular.En aquesta direcció, Salut apunta a la meditació, l'activitat física i les activitats d'oci com a claus. Mantenir una dieta saludable i dormir vuit hores també ajuda a frenar l'ansietat. D'altra banda, es recomana evitar el consum de cafeïna, tabac i alcohol.El departament de Salut ha engegat la web GestioEmocional.cat , centrada en la detecció i tractament de la salut mental durant el confinament. L'aplicació compta amb equip de 100 psicòlegs dels Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM), amb un horari d'atenció de 8h a 20h. Els professionals donaran prioritat a les persones que han patit una pèrdua pel coronavirus, que tenen un familiar a l'UCI, que conviuen amb un positiu en Covid-19 o que tenen trastorns mentals.

