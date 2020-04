El País Valencià tampoc obrirà les escoles a l'estiu

La Conselleria d'Educació de la Generalitat valenciana assegura que els mesos d'estiu mantindran el seu caràcter no lectiu i, per tant, no contempla que els centres imparteixin classes de repàs el juliol. Si ho permeten les autoritats sanitàries i d'una manera semblant a Catalunya , es faran les activitats lúdiques que organitzen els estius els ajuntaments, associacions i ONG i que compten amb "tot el suport de la Conselleria".Així ho han manifestat fonts del departament sobre la possibilitat que ha decidit donar el Ministeri d'Educació a les comunitats autònomes per a què puguin obrir a l'estiu per oferir classes de reforç voluntàries als estudiants amb problemes per seguir l'educació a distància durant el confinament.A més, des d'Educació han avançat que el proper curs arrencaran amb plans de suport a tot l'alumnat que ho necessiti.

