La pinça solidària de l'Arlet contra el coronavirus

Amb la pandèmia del coronavirus, han sortit centenars d'iniciatives solidàries. Una d'aquestes ha sorgit d'una nena de només 7 anys: l'Arlet. Juntament amb el seu pare, l'osonenc Jordi Hernández, han engegat la iniciativa " Pinta la pinça " per recaptar fons per a la investigació de la Covid-19.Durant el confinament, l'Arlet va perdre el seu avi matern (Joan), però poc abans va proposar al seu pare pintar pinces de fusta, "muntar una paradeta i donar tots els diners recaptats a l'hospital". "Era una idea molt bonica, però gens viable", explica Hernández aper la situació de confinament. Per això, va començar a rumiar com desenvolupar-la.D'aquí va néixer el perfil d' Instagram "Pinta la pinça" que ha triomfat. Centenars d'infants i adults estan enviant dia sí dia també imatges de tot tipus de pinces a la família de Santa Perpètua de Mogoda. Tal com es pot veure al perfil , n'hi ha que estan decorades amb flors, arcs de Sant Martí o transformades en animalons; i també amb missatges com "queda't a casa" o "tot anirà bé".Hernández explica que actualment estan buscant una empresa o una institució per donar suport el projecte. La iniciativa té per objectiu que per cada seguidor que tinguin al perfil d'Instagram suposi un euro per a la investigació. Els diners recaptats es volen destinar al conegut projecte #JoemCorono de la Fundació Lluita contra la Sida , que lidera Bonaventura Clotet. Actualment són 20.800 seguidors.

Jordi Hernández i la seva filla Arlet han iniciat la campanya solidària.

El pare reconeix que "costa trobar algú" i reitera que no obliguen que sigui un únic patrocinador, n'hi poden haver més d'un. En aquest sentit, explica que estan treballant amb altres persones que els donen un cop de mà, des d'ajudar-los a penjar les fotografies i els vídeos a l'Instagram, fins a dissenyadors que estan elaborant un web."En menys de 20 dies se'ns han mort dos avis", explica Hernández que també ha perdut la seva mare Isabel. Remarca que "la iniciativa ha sortit del cor" i la resposta solidària ha estat al·lucinant. "La gent no només envia fotos de pinces, també solidaritat i ànims". Per això, a la família els agradaria donar finalment "la bona notícia" que es podran recaptar diners per investigar la Covid-19.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor