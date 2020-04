Enxampen un grup criminal que robava amb violència en establiments essencials de Catalunya

Dos homes han ingressat a presó per robar en establiments essencials principalment de Girona durant el confinament. Els fets es remunten a la nit del 6 d'abril, quan hi va haver un robatori amb força en un concessionari de vehicles de la ciutat, on els lladres van sostreure un turisme. Seguidament, van fer dos encastaments amb el vehicle en dues farmàcies, a Blanes i Palafolls. En un dels robatoris van intimidar amb una arma de foc a un treballador que tancava el negoci.La matinada del 7 d'abril hi va haver dos nous encastaments, amb el mateix patró operatiu, en un supermercat a Granollers i en una farmàcia de Girona. Els Mossos van identificar part dels assaltants, que formaven part d'un grup especialitzat, i van detenir dos homes.Els dos detinguts són de nacionalitat italiana, tenen 19 i 32 anys, i se'ls acusa d'un delicte de robatori amb força en cinc establiments comercials. Les indagacions policials van permetre identificar-los i saber que formarien part d'un grup criminal més nombrós especialitzat a realitzar encastaments i amb una gran mobilitat operativa.Davant d'aquests fets, el 9 d'abril es va establir un operatiu policial que va permetre detenir els dos membres del grup als seus domicilis, un a Palafolls, i l'altre a Lloret de Mar. Els dos arrestats van passar a disposició policial el 10 d'abril i el jutge va decretar presó provisional.Els Mossos han informat que l'operació continua oberta i no descarten més detencions.

