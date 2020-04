El Gremi de Llibreters assumeix que el Sant Jordi alternatiu no evitarà les pèrdues econòmiques

El Gremi de Llibreters dona per fet que la celebració del Sant Jordi alternatiu, el 23 de juliol, serà "diferent" a l'original i que la facturació del dia no s'aproparà a la d'un any normal. Ja han rebut indicacions que les llibreries no es podran "massificar" ni es permetran "grans aglomeracions" en les parades al carrer, explica la seva presidenta, Maria Carme Ferrer.Per això, entre altres opcions, s'estudia dilatar la festa alguns dies per facilitar la trobada dels lectors amb els escriptors. D'altra banda, Ferrer dubta que durant el Sant Jordi "a casa" (23 d'abril) hi hagi una compra ni un transport "massius" de llibres, i deixa en mans de llibreries i lectors escollir la fórmula per participar de la festa en ple confinament.Amb la data del Sant Jordi alternatiu ja consensuada pels diversos actors implicats -representats per la Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes-, toca ara dissenyar com serà aquesta inusual celebració del Dia del Llibre en ple estiu i tres mesos més tard de l'habitual. Des del Gremi de Llibreters, tenen clar que no serà un Sant Jordi "normal" més enllà de la data, i sempre a l'espera de l'aprovació de la Generalitat en funció de la situació de la crisi sanitària del coronavirus. "Els hem informat i en principi es veu bé i tothom està per ajudar-nos, tant la Generalitat com els ajuntaments, sempre amb les prevencions de veure com van les coses", confirma Ferrer.Quant a la forma que prendrà la diada, Ferrer reitera la idea que serà "diferent" a l'habitual, doncs malgrat que confia que aleshores ja es podrà "estar al carrer" i calcula que les llibreries ja hauran reobert a mitjans de maig, hi haurà una sèrie de condicionants. El principal, les restriccions a l'ocupació de l'espai públic i a les mateixes llibreries. "Ja ens han dit que no es podrà massificar la llibreria, amb un màxim de 10 persones o les que sigui en funció de la seva dimensió. Ni tampoc podrà haver-hi grans aglomeracions a les parades".Per això, des del Gremi pensen en solucions com organitzar activitats a les llibreries al llarg de tota la setmana i no només el 23 de juliol, perquè "clients i amics puguin estar amb els escriptors de manera més tranquil·la". Però encara no hi ha res decidit: "S'ha de parlar amb totes les llibreries", expressa Ferrer.La llibretera gironina afegeix que l'aposta pel 23 de juliol va generar consens "de seguida" perquè el sector preferia "l'ambient" i les jornades llargues d'estiu a un ajornament cap a la tardor. "Hem suposat que ja podrem ser al carrer, i creiem profundament que ha de ser en ple estiu, amb temps per llegir, per sortir... Seria molt diferent fer-ho a l'octubre", diu en referència a la segona data amb què s'havia especulat. "Si després no pot ser, no serà –concedeix-, però creiem profundament que ha de ser a l'estiu".Malgrat no renunciar a una celebració de Sant Jordi al carrer, des del Gremi no pensen que la data alternativa arribi a compensar econòmicament la cancel·lació de l'original. "No serà un Sant Jordi normal i les pèrdues seran grans. No tindrà res a veure", diu Ferrer sense atrevir-se a quantificar fins a on pot caure la facturació d'un sector que generalment fa prop del 30% del negoci anual gràcies a aquesta cita. Ferrer entén, amb tot, "que s’ha de fer", per evitar l'estranyesa d'un any sense Sant Jordi i perquè poc o molt generarà alguns ingressos importants després de setmanes o mesos de persianes abaixades.I és que segons calcula la llibretera, entre un 70% i un 80% de les llibreries agremiades s'han acollit a un ERTO, ja sigui total o parcial de la plantilla. Ferrer desitja que cap llibreria de cap poble o ciutat de Catalunya hagi de tancar definitivament degut a la crisi del coronavirus, però "entén" que moltes s'hi poden veure abocades davant un escenari de falta d'ingressos i "pagaments i pagaments" a fer, com el del lloguer dels seus locals."Els propietaris ens estan ajudant, en algunes llibreries més i en altres menys. Hi ha hagut aplaçaments, i altres han tingut la sort que els hi ha condonat, però no és general". "Si volen que les llibreries segueixin obertes, necessitem ajudes", indica Ferrer tot reclamant a la Generalitat ajudes més enllà del que s'ha ofert fins ara.Mentrestant, el Gremi s'ha sumat a les iniciatives diverses que estan animant a celebrar el Sant Jordi en confinament el dia 23 d'abril. En concret, dimarts van llençar la proposta que la gent surti a les finestres, balcons o terrats a llegir en veu alta, primer a les dotze del migdia i després a les sis de la tarda. Els llibreters volen que aquesta acció ( #llibresalaire ) culmini amb un aplaudiment solidari amb els llibreters.D'altra banda, Ferrer reitera que com a Gremi no es vol "posar" en el debat sobre si és convenient animar els consumidors a comprar o regalar llibres a domicili o és millor esperar que les botigues tornin a obrir. Mentre un manifest signat per una quarantena de llibreries està demanant explícitament que no es faci, argumentant que perjudica la seguretat de treballadors del sector i especialment dels establiments més petits, altres no s'hi mostren tan reticents.Des del Gremi apunten, això sí, que durant les setmanes de confinament ja s'ha estat venent per Internet i "enviant comandes", i en tot cas no creuen que l'activitat comercial sigui "massiva" aquest dia (tenint en compte, a més, que hi ha una nova data alternativa per celebrar Sant Jordi). Ferrer opina que els lectors han de comprar llibres, "sempre", i "si els volen enviar i recollir després perfecte, i qui ho vulgui rebre a casa també".

