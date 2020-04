L'avís de Trilla sobre el nou recompte dels morts per coronavirus a Catalunya

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha considerat que "és bo comptar com més coses millor", en referència amb el nou recompte facilitat pel Departament de Salut a partir de la informació de les funeràries, però ha avisat que "sumar peres i pomes pot ser un embolic". "És molt important distingir entre casos possibles i casos confirmats", ha indicat a Catalunya Ràdio, on ha insistit que amb les noves dades la fotografia és "més ajustada", però "és important no posar-ho tot al mateix sac".Trilla ha demanat saber distingir entre els casos possibles de coronavirus i els que són segurs perquè s'han fet una prova PCR. En aquest sentit, ha reclamat el mateix en el cas de les morts, on cal diferenciar entre defuncions confirmades amb diagnòstic microbiològic, i les que segurament tenen com a causa el virus però no hi ha test realitzat."El que és important és que tothom tingui clar què vol dir cada xifra. Aquests dies, amb aquests canvis, hi haurà un ball de xifres que no ens ajudarà gaire a entendre", ha destacat.Pel que fa als casos possibles, uns 55.000 , ha indicat que, si després se'ls pot fer la prova serològica, es podrà confirmar amb més seguretat que han passat el virus i així reduir la taxa de letalitat.Ha reconegut que li agradaria poder comparar les xifres amb les d'altres països, però ha constatat que "tothom té petites subtileses en les definicions" o no compta algunes categories.Trilla ha celebrat que la UE intenti dibuixar algun tipus d'estratègia conjunta per al desconfinament, tot i que ha constatat que cada país acabarà tenint el seu calendari. "Això serà un embolic, perquè les comparacions sempre seran complicades", ha reconegut l'epidemiòleg, que ha apostat per enfortir la coordinació de salut públic en l'àmbit europeu. En aquest sentit, ha remarcat que molts països, especialment el que estan més afectats, intenten encara arribar al control de la transmissió.Sobre el percentatge de sanitaris infectats, s'ha referit a una enquesta realitzada a l'Estat que apunta que el 20% del personal tindria símptomes. Com amb les dades proporcionades per Salut, ha recordat que es tracta d'una enquesta. A parer seu, són dades que "orienten", i que indiquen que hi ha més personal infectat del que s'ha testat. Per això és important, ha continuat, incrementar el nombre de proves.

