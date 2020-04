Salut calcula que hi ha més de 55.000 possibles casos d'infecció per coronavirus

El Departament de Salut ha informat aquest dimecres a última hora de la nit que a Catalunya pot haver-hi 55.457 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.



A més, ja han mort 7.097 persones per coronavirus a Catalunya des de l'inici de la pandèmia. El Govern ha iniciat el recompte de defuncions a partir d'un nou mètode, incloent-hi les dades de les funeràries. Detalla: 3.855 persones en centres hospitalaris, 1810 han mort a una residència, 62 a un centre sociosanitari i 456 al domicili. Salut determina que 914 morts per coronavirus són casos no classificables per manca d’informació.

Les dades diàries, de dimarts a dimecres, situen en 99 defuncions als hospitals en les últimes 24 hores i 2.870 nous contagis. Fins ara hi ha hagut un total de 39.375 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 17.297 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.Des que va començar l'epidèmia de coronavirus són 1.810 les persones que han mort en residències de gent gran, segons dades del Departament de Salut. Per primera vegada el departament utilitza dades obtingudes de les funeràries i classifica les morts a partir del lloc de defunció. Fins ara, englobava les morts de residents en geriàtrics independentment d'on es produissin i a partir de dades facilitades per les mateixes residències.A les residències catalanes, un total de 5.229 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 7.069 són casos sospitosos. A més, 5.755 professionals de geriàtrics han donat positiu en la prova del Convid-19.

