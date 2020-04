Salut canvia el recompte de morts de coronavirus per incloure més casos

El departament de Salut ha modificat el mètode de recompte de les víctimes mortals per coronavirus. Segons han explicat en un comunicat, les dades donades fins ara cada vespre eren oficials i recollien, a través dels hospitals catalans, les persones mortes en aquests tipus de centres. Tal com va explicar NacióDigital quedaven doncs fora els que morien en residències d'avis o als seus domicilis i, per tant, la xifra era molt major a la que s'oferia cada nit.A partir d'aquest dimecres, i seguint "la premissa de donar la màxima informació que es té a l’abast", el departament hi sumarà les persones mortes a les residències (els darrers dies s'havien ofert les dades sense separar els que morien als centres i als que ho feien als hospitals) i els domicilis d’arreu de Catalunya. Això és fruit de l’acompliment de l’ordre donada pel departament a les empreses de serveis funeraris de Catalunya de comunicar aquest tipus d’informació.Per a fer-ho possible, s'ha recorregut a les empreses de serveis funeraris de Catalunya, incloent les principals companyies –clau per l’elevat nombre de casos que registren- i les nombroses de petita dimensió –també fonamentals per la cobertura que tenen de tot el territori català-. Unes i altres ara comuniquen a Salut, "de forma individualitzada i amb total fiabilitat i exhaustivitat", el nombre de defuncions per Covid-19 a residències i domicilis. La informació inclou, entre d’altres, sexe, edat i data de defunció, segons el departament.El mètode és més complet que l'anterior però tampoc és eficaç al 100%, segons fonts del sector funerari. La raó és que, en alguns certificats de defunció, els metges no hi fan constar la Covid-19 si no tenen el resultat dels tests i hi anoten "pneumònia" o "infecció respiratòria aguda". Encara que el pacient tingués els símptomes, el facultatiu en algun cas no ho dona per segur sense el test. I hi ha pacients que moren a casa o a residències sense que se'ls hagi fet o se'n tinguin ja els resultats. Es fan un cop morts i les empreses fan el funeral sense saber el resultat de la prova. No traslladen, per tant, la defunció al departament per ser computada. Es farà a posteriori.Alguns hospitals, en canvi, sí que els compatibilitzen com a coronavirus quan hi ha moltes evidències. En algunes residències d'avis també es fa sense la prova quan hi ha símptomes clars i hi ha hagut un nombre elevats de casos positius al centre.Aquesta millora de l’exhaustivitat en el recompte, ha explicat Salut en un comunicat, comportarà, a partir d’avui, un augment evident d’aquest nombre de defuncions. A causa de la modificació en el recompte aplicada expliquen que qualsevol comparativa amb dades anteriors no serà "ajustada a la realitat" i qualsevol interpretació en base a elles "corre el risc de ser errònia".La majoria de governs computen només les morts hospitalàries, que eren les que fins ara controlava el departament. El govern britànic, per exemple, es nega a comptar els morts en geriàtrics. La resta de comunitats autònomes també compta morts hospitalàries i no les de funeràries com fa ara Catalunya. Per tant, al seu còmput global estatal el ministeri de Sanitat inclourà, pel que fa a les dades catalanes, només les morts hospitalàries per no distorsionar-lo en relació a la resta.El departament inclou dues noves variables: d'una banda, el nombre de casos possibles d'infecció de coronavirus segons la sospita clínica comunicada per qualsevol professional facultatiu, tant a residències com a fora d'elles. D’altra banda, canvia la font que informava sobre el nombre de positius registrats a residències, de manera que ara passen a ser dades del propi departament de Salut quan fins dimarts eren dades declarades per les pròpies residències, ja fossin públiques o privades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor