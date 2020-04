Iceta dubta que el Govern pugui mobilitzar més recursos sense apujar impostos

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, dubta que el Govern pugui mobilitzar recursos extraordinaris sense tocar la fiscalitat, després que la portaveu, Meritxell Budó, hagi descartat apujar impostos en les modificacions que es facin del pressupost de la Generalitat.En una conferència telemàtica, Iceta ha dit que se li fa "difícil" pensar com es podran "mobilitzar recursos addicionals sense recórrer a la fiscalitat". Així, ha demanat veure "amb què es basa" la proposta. "Si creu que pot assolir recursos sense una apel·lació a la fisicalitat, parlem-ne. El que volem és ajudar"", ha afegit Iceta, que opina que "una mobilització de recursos extraordinari s'hauria de vehicular amb decrets un cop aprovat el pressupost".El líder dels socialistes catalans també ha criticat el president del Govern, li ha reclamat "lleialtat" i no fer "de cada matís un element de divisió política". En una videoconferència, Iceta ha lamentat que hi hagi qui escampi la idea que "Espanya ens mata": "Em preocupa que hi hagi gent que s'ho pugui creure", ha dit."S'ha de ser especial per creure que el govern deliberadament vol fer mal, la malevolença criminal és impossible", ha afegit Iceta. En aquesta línia, i centrant-se en el paper dels usuaris a les xarxes socials, ha alertat del "sectarisme" i ha recomanat "vigilar que la impotència no s'acabi traduint en odi o ràbia".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor