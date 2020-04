L'inici de la nova gira d'Els Pets es posposa al 26 de juny

El concert d'inici de gira d'Els Pets que s'havia de celebrar el 8 de maig a l'Stroika de Manresa s'ha hagut de posposar per la crisi sanitària provocada pel coronavirus. La nova data escollida per l'Stroika és el 26 de juny, malgrat no es descarta haver de buscar una nou dia. Aquells que no puguin assistir a la nova data se'ls retornarà l'import de l'entrada.Lluís Gavaldà i la resta del grup havien escollit la sala manresana per començar la gira 20/20, un seguit de 20 concerts en diferents ciutats on sonaran els 20 grans èxits de la banda de Constantí, dels més nous als més antics. La idea d'aquests concerts és celebrar amb els fans els 35 anys del grup dalt dels escenaris.

