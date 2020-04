L'ingrés mínim vital de l'Estat es posarà en marxa al maig

El govern espanyol presentarà aquest dijous l'ingrés mínim vital que es posarà en marxa al maig, segons fonts de la vicepresidència segona d'Afers Socials, que expliquen que així ho han acordat el president Pedro Sánchez i el seu responsable, Pablo Iglesias. La qüestió ha estat debatuda dins l'executiu espanyol i, de fet, ahir la portaveu de l'executiu i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va indicar que la prestació trigaria "mesos".El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha afirmat durant la compareixença d'aquest dimecres a la tarda a la comissió de Treball del Congrés que la renda mínima vital definitiva s'enllestiria "en setmanes" i que encara calia treballar-hi per donar més detalls. Escrivá ha argumentat que s'estan "accelerant els temps" i es posarà en marxa "al més aviat possible".Segons les fonts de la vicepresidència, la mesura es treballarà conjuntament amb Escrivá en la mesura. El ministre d'Inclusió ha remarcat que cal dissenyar correctament la prestació perquè amb un disseny "inadequat" podria no arribar a qui realment cal que beneficiï i tenir "efectes no desitjats". El ministre ha dit que abans de comunicar més detalls de la prestació han de "creuar informació amb l'Agència Tributària", la qual cosa ha esperat que estigui enllestit en "molt poques setmanes".El ministre ha assegurat que la renda mínima estarà dirigida a les llars i en beneficiarà prop d'un milió de les quals prop del 10%, unes 90.000-100.000, calcula que seran famílies monoparentals. La renda serà compatible amb altres fonts d'ingressos de les famílies, incloses les rendes de les comunitats autònomes.

