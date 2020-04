França pagarà primes de gairebé 2.000 euros als sanitaris que combaten el coronavirus

El primer ministre de França, Edouard Philippe, ha anunciat aquest dimecres que el personal sanitari dels departaments més afectats per l'actual pandèmia de coronavirus rebran una prima neta de 1.500 euros que podria arribar a augmentar fins als 2.000.En una compareixença a terme del consell de ministres, ha indicat que "tot el personal sanitari que gestiona la crisi de la Covid-19 en els hospitals dels departaments més afectats, així com el personal dels serveis que han acollit a pacients de coronavirus en els departaments menys colpejats "percebran una prima de 1.500 euros.A més, la resta de personal hospitalari rebrà una prima de 500 euros mentre que les hores extres realitzades en els hospitals es pagaran un 50 per cent més cares que de costum, ha explicat, recalcant que les primes seran "netes". També percebran una prima neta de 1.000 euros alguns dels agents de la funció pública de l'Estat.Edouard ha anunciat igualment que el pròxim 15 de maig el Govern procedirà a pagar 150 euros com a "ajuda d'urgència" a les famílies més desfavorides que ja reben fons d'assistència, als quals se sumaran 100 euros per nen. En el cas de les famílies que perceben ajuda per a l'allotjament, ha indicat el primer ministre, rebran 100 euros per nen. Segons ha indicat, aquests ajuts beneficiaran a "més de quatre milions de llars".Segons les últimes dades publicades per les autoritats sanitàries aquest dimarts, a França són ja 15.729 els morts per la pandèmia de coronavirus, que deixa fins a la data més de 103.500 casos.