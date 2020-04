ERC es reunirà amb Sánchez però rebutja la fórmula dels Pactes de la Moncloa

ERC accepta reunir-se divendres de forma bilateral amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per videoconferència, però ja adverteix que no contribuirà en cap pacte per "recentralitzar" o per "apuntalar el règim". Fonts dels republicans interpreten que l'objectiu del govern espanyol és "aprofitar" aquesta crisi per falcar un sistema que consideren "fallit" i avisen que no aconseguiran dissuadir-los de les seves reclamacions en un conflicte polític que alerten que és vigent.El líder republicà al Congrés, Gabriel Rufián, ja va advertir la setmana passada a la cambra que no comptessin amb els republicans per reeditar el que anomenen "Pactes de la Moncloa 2.0", que sota judici dels republicans ni van resoldre l'encaix territorial ni van servir per dotar d'eines socials l'Estat. "No ens hi trobaran. No participarem en operacions de màrqueting ni enganyifes", insisteixen des d'ERC.Els republicans asseguren, però, que escoltaran Sánchez perquè la seva aposta pel diàleg es manté vigent també per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica que s'ha desencadenat. La seva proposta, que s'acabarà de definir en les pròximes hores, serà "enfortir l'estat del benestar" i fer-ho també "en clau catalana" sense deixar de reclamar "les eines" per tenir un estat propi.Marc Solsona, portaveu del PDECat, també ha obert la porta aquest dimecres al fet que la formació nacionalista escolti la proposta de Pactes de la Moncloa defensada per Pedro Sánchez sempre i quan tinguin a veure amb la crisi econòmica i social derivada del coronavirus. En aquests termes s'ha expressat Solsona en una roda de premsa telemàtica en la qual ha descartat formar part de qualsevol acord si es tracta d'una "ocurrència" o d'una "escenificació" per part del govern espanyol."No es pot aprofitar la situació per recentralitzar", ha recalcat el portaveu del PDECat. "Els nostres responsables al Congrés dels Diputats decidiran si hi participarem o no. Però per gestionar la crisi estem obligats a escoltar", ha apuntat Solsona. Laura Borràs, portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) -on hi ha el partit- a Madrid, ja ha indicat que no formarà part de cap acord que tingui un component recentralitzador.El Govern, de moment, no té cap proposta concreta damunt la taula i, de fet, Sánchez veu com els primers passos d'aquest "gran acord de reconstrucció" no li estan sent senzills. Pablo Casado, líder de l'oposició i cap de files del PP, s'havia de veure demà amb ell, però el líder dels populars ha declinat i ho ha ajornat fins a la setmana que ve, amb la qual cosa es trastoca l'ordre de major a menor que volia seguir el president del govern espanyol.Els executius autonòmics, teòricament, han de ser convocats en les properes setmanes per conèixer els plans de Sánchez, que porta dies pressionant l'oposició per sumar-se a "grans acords d'Estat" . Tant el PDECat com JxCat insisteixen que, lluny de tenir un component polític, aquests pactes han de posar al centre la crisi sanitària, el desconfinament i tota la desescalada que vindrà un cop la pandèmia es trobi controlada. De moment continua causant més de 500 morts al dia

