Les classes acabaran al juny: claus del final de curs més atípic

El format del tercer trimestre escolar comença a aclarir-se, però encara queden incògnites per resoldre. El Ministeri d'Educació ha traslladat aquest dimecres a les comunitats autònomes la proposta d'acabar el curs al juny , que compta amb l'aval del Departament d'Educació. De fet, la Generalitat ja havia plantejat que només s'allargués més enllà de Sant Joan a segon de Batxillerat i els últims cursos de Formació Professional. Més enllà del calendari, la Generalitat no ha donat més detalls de com serà la recta final del curs.Des de la conselleria insisteixen que és el Departament qui té l'autoritat en matèria educativa a Catalunya, tal com ha reconegut el Ministeri d'Educació en la conferència sectorial celebrada aquest dimecres. En aquest sentit, fonts del departament parlen de "criteris generals" establerts pel govern espanyol en el marc del qual la Generalitat dictarà "instruccions pròpies" a escoles i instituts. I aquestes instruccions tindran incidència en les activitats de reforç que es faran durant l'estiu. No seran classes sinó casals d'estiu. N'hi haurà més i s'oferiran més beques. No els impartiran els professors sinó monitors de lleure.Pel que fa als criteris generals, la ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha insistit que no hi haurà un aprovat general , tot i que la "norma" serà que tots els alumnes superin el curs i no el "perdin". La repetició serà "una mesura molt excepcional", que haurà d'estar "sòlidament argumentada" i acompanyada d'un pla de recuperació.[noticia]2/200520[/noticiadiari]El curs acabarà al juny i durant l'estiu s'organitzaran activitats de reforç "de formes diverses", que es podran compaginar amb activitats lúdiques. No hi haurà activitat lectiva.També es flexibilitzarà el currículum per centrar-se en les competències imprescindibles i evitant "sobrecarregar" l'alumnat. El tercer trimestre, ha detallat la ministra, servirà per "reforçar i repassar". La intenció del Departament d'Educació, tal com va avançar, és que les escoles tinguin possibilitat d' obrir les aules per fer tasques d'acompanyament social, emocional i de dol a l'alumnat.En el tercer trimestre entrarà en joc l'educació a distància, amb el compromís del Ministeri d'Educació de no deixar-ne fora cap alumne. Precisament, aquest va ser el motiu pel qual Educació es va oposar inicialment a les classes en línia, tot i que finalment la conselleria ha optat per aquesta solució.El Departament ja ha començat el repartiment de 20.000 línies de connectivitat, a més dels dispositius amb connectivitat dels 100.000 que hi ha als centres i de 1.000 tauletes facilitades per la Fundació Telefònica i La Caixa. El Ministeri d'Educació també ha començat a repartir 2.000 línies de connectivitat per als cursos de Batxillerat i Formació Professional.Celaá ha qualificat de "paraigua" la proposta del Ministeri, a la qual les comunitats tenen temps per adherir-s'hi fins demà. "Esperem que cap en quedi despenjada", ha afirmat la ministra.Cada comunitat, però, podrà prendre les decisions que consideri oportunes per dissenyar el final de curs. Per ara, el conseller d'Educació, Josep Bargalló ha aclarit que les activitats de l'estiu seran els tradicionals casals i que, en tot cas, podran incloure continguts més formatius, segons ha assegurat en declaracions a TV3. El conseller també s'ha negat a parlar d'aprovat general i ha insistit que l'avaluació es farà amb les qualificacions dels dos primers trimestres. Ara bé, ha dit que el professorat no avaluarà en clau negativa ni de "càstig".Bargalló també s'ha compromès a impulsar més casals que de costum des de la Generalitat i també més beques perquè hi puguin participar el màxim d'infants. Els casals, com ja és habitual, no comptaran amb la participació del professorat sinó de treballadors del sector del lleure.Des del sindicat Ustec, majoritari en l'ensenyament, qualifiquen d'"assenyat" el full de ruta dissenyat pel Departament. "Celebrem que ningú suspengui a causa del coronavirus", diu el seu portaveu, Ramon Font, en declaracions a NacióDigital. Font també valora positivament l'aposta pels casals. "És el que es fa aquí sempre i aquest estiu fer vacances serà més necessari que mai", defensa.Bargalló també ha assegurat que les escoles no obriran fins que abans els infants hagin pogut sortir al carrer. El debat sobre el confinament dels infants continua i Celaá ha insistit que haurà de ser el Ministeri de Sanitat qui decideixi quan es podran reobrir els centres.

