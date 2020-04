Autema aplica un ERTO sense acord a un terç de la plantilla mentre la major part està de baixa

Autema, la concessionària de l'autopista Terrassa-Manresa, aplicarà un ERTO sobre 15 treballadors sense haver arribat a un acord amb el comitè d'empresa, format per tres delegats de CCOO. L'empresa té 46 treballadors, de manera que l'ERTO afecta una tercera part de la plantilla: 5 treballadors de peatge, un de manteniment, 3 de manteniment de maquinària i 6 d'oficines.Segons el sindicat, l'empresa, que té uns beneficis que superen les 9 xifres, s'ha escudat en la productivitat per aplicar l'ERTO. Davant la crisi del coronavirus, els delegats sindicals han proposat crear una bossa d'hores que serveixi per eixugar les baixes per incapacitat temporal que es produeixen durant l'any, però els representants de l'empresa no ho han acceptat.L'ERTO afectarà el 100% de la jornada que feien els 15 treballadors fins al 13 de juliol, però segons denuncia el comitè, "tots els treballadors afectats per l'ERTO, excepte 2, es troben de baixa temporal", i per si això fos poc, "està sent substituït per treballadors d'una Empresa de Treball Temporal (ETT)" que seguiran oferint el seu servei a la concessionària malgrat l'ERTO.El comitè denuncia, també, que malgrat que Autema és una empresa de matriu catalana, la negociació s'ha fet amb un advocat de Madrid i amb una persona de Recursos Humans de Cintra (Ferrovial). El comitè considera que aquest ERTO "vol emmascarar únicament una qüestió econòmica", i fer, d'aquesta manera, "un pols a la Generalitat pel deute que aquesta té amb l'empresa".El comitè ha adreçat escrits als departaments de Territori i Treball denunciant que l'expedient no té "cap fonament".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor