FOTO Pinten i assenyalen el cotxe d'una ginecòloga en un acte vandàlic a Barcelona

El president de Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, ha criticat aquest dimecres "un acte vandàlic i agressió" contra una ginecòloga en el cotxe ha aparegut aquest dimecres una pintada amb la frase 'rata contagiosa', al marc de la pandèmia de coronavirus.



"En nom de la Junta de govern del COMB condemno enèrgicament aquest acte", ha defensat Padrós a través del seu compte oficial de Twitter. El president del Col·legi de Metges de Barcelona ha detallat que la pintada es tracta d'un fet aïllat i considera que "és inadmissible ja sigui vandàlic, per odi, venjança o xenòfob".

El president ha assegurat que "des de la unitat integral de violència contra el metge s'està coordinant l'acció policial i legal (Fiscalia) que sigui corresponent". Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han explicat que "per protecció de dades no poden confirmar que hi hagi una denúncia per aquest cas".Així mateix, han afegit que "si hi hagués una denúncia per aquest fet, s'investigarà com a delicte greu d'odi i discriminació. I més tenint en compte que es tracta d'una persona que treballa en serveis essencials".