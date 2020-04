La ministra d'Educació deixa clar que «cap alumne perdrà el curs pel coronavirus»

"Cap alumne perdrà el curs pel coronavirus", ha dit la ministra d'Educació, Isabel Celaá, en una roda de premsa aquest dimecres a la tarda a la Moncloa. D'aquesta manera, el govern espanyol ha volgut enviar un missatge de "calma i tranquil·litat" a les famílies, que des de fa un mes tenen els fills a casa sense poder anar a l'escola. Aquest matí, la ministra s'ha reunir amb els consellers d'Educació per via telemàtica per abordar un acord que defineixi com acabarà el curs 2019/2020, molt castigat per la crisi del coronavirus. La ministra ha qualificat la situació de "repte sense precedents" però ha celebrat la bona acollida que ha tingut la proposta d'acord entre la comunitats autònomes.L'acord que s'ha enviat a les autonomies té quatre punts. El curs s'acabarà al juny i durant l'estiu s'organitzaran activitats de reforç "de formes diverses", que es podran compaginar amb activitats lúdiques com ara casals d'estiu, però no hi haurà activitat lectiva. La "norma general" serà que tots els alumnes superin el curs i la repetició serà "una mesura molt excepcional" que haurà d'estar "sòlidament argumentada" i acompanyada d'un pla de recuperació. "La titulació ha de ser la pràctica habitual dels alumnes, però no hi haurà un aprovat general", ha remarcat Celaá.De la mateixa manera, s'adaptarà l'activitat lectiva a les circumstàncies amb diferents eines d'educació a distància de tal manera que hi puguin accedir tots els alumnes, posant especial èmfasi als estudiants amb dificultats d'accés i aquells que requereixin d'un activitat educativa especial. Per últim, es flexibilitzarà el currículum per centrar-se en les competències imprescindibles i evitant "sobrecarregar" l'alumnat. El tercer trimestre, ha detallat la ministra, servirà per "reforçar i repassar" i tindrà un valor de "diagnòstic i formatiu", que serveixi per identificar aquells continguts en què caldrà incidir de cara al curs vinent.La proposta d'acord que s'ha traslladat aquest matí a les comunitats autònomes, que tindran temps fins dema per adherir-s'hi. "Esperem que cap comunitat quedi despenjada", ha demanat Celaá, que ha remarcat que tots els acords que es prenguin es faran tenint clares les competències de cada comunitat i cada actor sectorial. Tot i aixi, Celaá ha deixat clar que la proposta d'acord és un "paraigües" perquè les comunitats prenguin les decisions pertinents. Fonts del Departament d'Educació asseguren aque en la conferència sectorial d'educació el ministeri ha reconegut l'autoritat de la conselleria i que, per tant, és la Generalitat qui assumirà el gruix de les decisions sobre el final del curs escolar. Les mateixes fonts asseguren que el govern espanyol publicarà aviat una ordre en aquest sentit.Ara per ara el que és segur és que el curs acabarà al juny, mentre que el departament preveu informar aviat de la resta d'aspectes. "Ens pertoca a nosaltres donar les instruccions organitzatives i pedagògiques pertinents, afirmació que ningú no ha contradit", ha assegurat el conseller, Josep Bargalló, a través de Twitter Tot plegat s'ha acordat en una reunió per videoconferència entre la ministra d'Educació i les conselleries d'Educació de cada territori quan es compleix un mes del tancament dels centres escolars i el debat sobre què fer amb els nens -que no poden sortir de casa- és més present que mai. En la sessió de control d'aquest matí al Congrés dels Diputats, Celaá ha dit que reobrir les escoles no depèn d'Educació sinó del Ministeri de Sanitat i que ho farà quan es donin les condicions.

