El Govern sosté que només hi haurà un pla de desconfinament liderat per Oriol Mitjà

Hi haurà un únic pla de desconfinament i el liderarà Oriol Mitjà. Aquest és el missatge que ha llançat aquest dimecres la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en referència a fase de desescalada que s'obrirà les properes setmanes en cas que el ritme de víctimes i de contagis adopti definitivament la forma d'una corba descendent. Mitjà, epidemiòleg de prestigi i fitxatge estrella del president de la Generalitat , Quim Torra, entregarà a principis de la setmana vinent -previsiblement dimarts- un informe en el qual detallarà com s'ha de fer el desconfinament a Catalunya.Hi ha dos elements que condicionen aquest informe. El primer és que les autonomies no disposen de competències per convertir en obligatòries les recomanacions dels experts. El segon, que la conselleria de Salut ja tenia un grup treballant en la desescalada amb un grup de d'experts -entre els quals Joan Guix, secretari de Salut Pública i qüestionat per veus de Palau per la seva gestió prèvia a l'esclat de la crisi- que havia fet arribar propostes en aquest sentit. De fet, dissabte la consellera Alba Vergés i el doctor Guix van avançar el guió d'un pla de desconfinament en quatre fases que, segons ha apuntat avui Budó, no passarà per sobre del que determini Mitjà en el seu informe.El pla formulat dissabte, van recalcar fonts governamentals, no comptava amb el vistiplau de Torra. Les quatre etapes eren aquestes: tornada a la feina dels serveis no essencials, sortida "limitada" al carrer de les persones sanes, obertura de bars i restaurants, i represa de l'activitat en equipaments culturals i escoles. Budó ha volgut insistir que la Generalitat no ha preparat encara cap pla de desconfinament, i que la validesa la tindrà la proposta de Mitjà. El fitxatge de l'epidemiòleg va generar recels dins del Govern , com confirmaven encara aquest cap de setmana fons de l'executiu.Fonts del departament de Salut expliquen que, ja que fins ara han anat marcant la pauta per gestionar la crisi sanitària, creuen que ara han de seguir marcant "quin és el camí" del desconfinament. "Tenim molts experts i la consellera parla amb tots, entre ells Oriol Mitjà", asseguren. A partir d’aquí, especifiquen, hi haurà un full de ruta basat en les dades de les quals disposa al Departament i que es nodrirà de moltes aportacions amb vocació de "treballar plegats" i "evitar dissonàncies".En tot cas, el desconfinament encara no està en marxa, malgrat que el govern espanyol hagi decidit el retorn a l'activitat de determinats sectors no essencials. Vergés ha indicat que és bàsic tenir les unitats de cures intensives (UCI) menys plenes de pacients amb coronavirus -ara el percentatge és menor al 80% després de setmanes de tensió i xifres properes al 90%- per tal d'atendre probables rebrots. És per això, per exemple, que el Govern no garanteix que el Sant Jordi pugui celebrar-se el 23 de juliol , encara que la data sembli prou llunyana. La decisió la prendrà el Procicat, l'organisme format per Salut i Interior que té competències per prendre decisions sobre la crisi sanitària.El Govern, a banda, ha fet una crida general a allunyar els experts de la batalla política. "Cal deixar els experts al marge de la pugna partidista" , ha assenyalat Budó. Aquest missatge arriba després que el govern espanyol qüestionés ahir la tasca dels assessors científics de la Generalitat - queixa del president Quim Torra inclosa - i del fet que Mitjà, que ha anat guanyant notorietat mediàtica des que va arrencar la corba ascendent del coronavirus, hagi rebut crítiques per les seves previsions i per la seva exposició.Segons el Govern, els científics han de poder treballar sense "pressions" de tipus partidistes, de manera que puguin fer amb "independència" les seves funcions. "Són els governs i els seus responsables els que hem d'estar sota el focus. Demanem que els experts puguin treballar lliurement", ha apuntat Budó, tot i que Junts per Catalunya (JxCat) ha fet de Mitjà el seu epidemiòleg de capçalera. "No és de rebut que per criticar un govern es faci amb l'argument dels experts, sigui l'executiu que sigui", ha insistit.Budó ha indicat, també, que es va fer una crida per rebre propostes per ampliar i dotar de més serveis l'aplicació Confinapp perquè fos col·laborativa. Uns 100 equips formats per 300 programadors han respost a la petició que es va fer des del Govern, i s'han presentat 60 solucions basades en serveis web o aplicacions per als "reptes i necessitats socials", com ara la reactivació del comerç de proximitat i l'abastiment de menjar per aquelles persones en situació de dependència o risc d'exclusió social.Si no hi ha cap imprevist, el dia 24 d'abril, divendres vinent, el Parlament aprovarà els pressupostos de la Generalitat per al 2020 . Es farà amb un ple amb 21 representants a l'hemicicle i la resta de diputats participant -amb el seu vot- a través de vies telemàtiques. El Govern espera tenir ja els comptes validats per tal de poder disposar de 3.000 milions d'euros més de despesa - més de la meitat caldrà destinar-los a la crisi sanitària, que costarà uns 1.800 milions - i afrontar un escenari incert. El compromís del Govern és convertir els pressupostos en un "pla de xoc" contra la pandèmia."És importantíssim tenir els comptes, que inclouen una despesa de 3.000 milions d'euros més en comparació amb els pressupostos prorrogats. Des del Govern el que estem explicant és que, un cop tinguem els comptes, els hem de convertir en un pla de xoc per fer front a la crisi sanitària. Serà molt important l'ús de polítiques públiques", ha apuntat Budó en la roda de premsa diària i telemàtica de l'executiu.Preguntada sobre una possible reforma fiscal per recaptar més, la consellera ha indicat que no està damunt la taula perquè no es pot "castigar", segons ella, la ciutadania. "No ens ho estem plantejant, no creiem que sigui el moment", ha apuntat Budó, en referència a una pujada d'impostos. La consellera ha demanat que el govern espanyol es dediqui a trobar les millors "mesures d'acompanyament" per superar la crisi i impedir que la ciutadania en pagui un preu alt en la crisi social que vindrà.

