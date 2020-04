Medicaments amb sorpresa

Les situacions difícils esperonen la creativitat. El confinament a causa de la pandèmia ha motivat una curiosa iniciativa del servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, que és l'encarregat de dispensar els medicaments als pacients que no estan ingressats. La farmacèutica Maria Josep Cabañas, que treballa a l'àrea materno-infantil del centre, ho explica a: "Atenem nens de tot Catalunya i la nostra preocupació era que els nens no vinguessin a l'hospital. Per això vam decidir enviar-los els medicaments a casa".Maria Josep Cabañas assenyala que "alguns d'aquests nens són immunodeprimits, és a dir, estan baixos de defenses, necessiten mantenir-se en un confinament estricte i vam creure que aconseguiríem animar-los si en els paquets de medicació introduïem missatges per aixecar-los l'ànim, passatemps i dibuixos".A partir del 24 de març, els medicaments que arriben a les cases porten ingredients afegits en forma de dibuixos com els que decoren les parets de l'hospital infantil, o de frases que els pregunten: "Vols formar part de l'equip dels valents? Si tu et quedes a casa, guanyarem!", o "aquests dies ho estàs fent molt bé! Si ens quedem a casa ho aconseguirem". També incorporen passatemps com sopes de lletres, endevinalles i dibuixos en blanc i negre per pintar.La unitat atén nens des de recent nascuts fins als 18 anys. "Ja hem fet més de 400 enviaments -explica Cabañas- i la resposta dels nens i les seves famílies ha estat molt positiva. El nostre missatge és optimista i vol transmetre la idea que per vèncer el coronavirus han de ser forts i animosos".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor