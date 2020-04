El govern espanyol proposa ara un «gran pacte d'estat» per la cultura

La proposta que el ministre presentarà als responsables de cultura té tres àrees. La primera per protegir el sector de la cultura i fer "el possible" per superar la fase de resistència vinculada a la lluita contra el coronavirus. En segon lloc, buscarà que el sector "recuperi el pols" així com fomentar la cultura per "reconstruir-la i reimpulsar-la des de tots els àmbits", amb el ministre al "capdavant".Finalment, també vol fer constar el reconeixement de la cultura com a bé de primera necessitat amb l'objectiu de "preservar-la de futures crisis" i pensant que ha d'estar "especialment protegida de l'especificitat i significat de sortir de la crisi sense afectar la cultura".Per això, el ministre assegura que vol apostar per al "treball conjunt" de col·laboració, "alçada de mires, lleialtat, unitat i confiança" que la cultura a l'Estat és un "valor compartit, plural i comú" que necessita "de tothom", sense "regateig polític".El pacte d'estat que proposa busca també, segons la nota del ministeri, incloure el sector cultural i, per això, Rodriguez Uribes l'estendrà aquest divendres al sector amb una reunió que mantindrà amb 30 representants del món de la cultura juntament amb la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero.La Unió d'Actors i Actrius va desconvocar divendres al vespre l''Apagada Cultural' de 48 hores que estava prevista fins dissabte després que el govern espanyol anunciés que "en els pròxims dies" el ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, convocaria el sector a una reunió. En un comunicat, l'associació va voler donar "un vot de confiança" a l'executiu, ja que el govern espanyol ha avançat que estudiarà la singularitat del sector per adaptar-hi les mesures. "Aquestes paraules són molt importants, donen esperances a un sector la recuperació econòmica del qual serà molt més complicada i els treballadors del qual no es poden atenir a les mesures preses fins ara", han dit, tot confiant que els anuncis "es facin realitat".La campanya es va fer pública el dijous, quan diversos representants culturals van engegar a través de les xarxes socials el hashtag #Apagoncultural. Es tractava d'una resposta al titular de Cultura espanyol, que va dir que no era el moment d'activar recursos per al sector: "Ja arribarà el moment d'impulsar i reimpulsar per a la cultura i l'esport. Avui toca pensar en els malalts, en salvar-los-hi la vida i en parar el virus".