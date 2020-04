El Barcelona Supercomputing Center lidera una investigació de medicaments aprovats contra el coronavirus

L'Institut de Salut Carlos III ha aprovat quatre nous projectes d’investigació contra el coronavirus, a través del fons COVID-19,i ja en suma una quinzena amb una inversió de 5 milions. Un d’ells és el que lidera el Centre Nacional de Supercomputació-Barcelona Supercomputing Center (BSC) que estudia l’ús de medicaments ja aprovats per tractar altres malalties i que podrien ser eficaços contra la pandèmia. Es tracta d’una iniciativa basada en la supercomputació que agilitzaria les noves teràpies contra la malaltia que ja estan al mercat, amb altres indicacions terapèutiques.A través de l’anàlisi dels mecanismes d’acció de desenes de milers de fàrmacs i de l’estudi biològic de les proteïnes que ja s’han estudiat del virus, la supercomputació pot fer “més eficient i ràpida” la recerca de nous medicaments, agilitzant els possibles assajos in vitro, en models animals i en persones.El fons que gestiona l’Institut Carlos, de referència en la malaltia, té com a objectiu impulsar projectes i programes que generin coneixement sobre el virus i busquin solucions a curt termini que millorin la vida dels pacients i la feina dels professionals sanitaris i investigadors. En total, han rebut més de 1.300 sol•licituds a tot l’estat espanyol.A banda del projecte de Barcelona, un dels nous que financien es el liderat de d’Andalusia per crear un prototip capaç de detectar la presència del virus en superfícies i diferents tipus de materials.Una altra de les investigacions treballa en la identificació d’anticossos d’immunoglobulina (IgG), capaços d’interrompre la interacció del virus amb el seu receptor cel•lular gràcies a l’ús de nanosensors. Aquestes proteïnes, que protegeixen l’organisme després de patir una infecció actuant com a anticossos contra la malaltia, poden frenar la unió del virus amb les cèl•lules que infecta. El projecte està liderat per l’Institut d’Investigació i Innovació Biomèdica de Cadis (INIBICA).Finalment, l’últim projecte finançat treballa en una possible modificació d’una vacuna que s’està desenvolupant contra la tuberculosi, denominada MTBVAC, íntegrament produïda a Espanya. El desenvolupament de la investigació, actualment en fases preclíniques finals, busca explorar si la immunitat inespecífica davant del SARS-CoV-2 que podria generar aquesta vacuna pot ser prou eficaç per iniciar estudis en persones en les properes setmanes. La Universitat de Saragossa lidera la investigació.

