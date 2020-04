Una desena de mitjans de l'Estat pateixen una caiguda simultània de la seva web

Hace unos minutos hemos experimentado un problema técnico en https://t.co/8c2LJTSm4o que ya ha sido solucionado. Si no puedes acceder a nuestra página, puedes probar a borrar la caché de tu navegador o entrar en una ventana de incógnito. — El Confidencial (@elconfidencial) April 15, 2020

Varios medios digitales (https://t.co/3pOcC3afUa, https://t.co/dckKTnzPWr, Ara, Newtral, Voz Populi, Europa Press....) estamos teniendo un problema técnico cuyas causas aún desconocemos. Todas nuestras webs se han redirigido a otra). Lo estamos intentando solucionar. — Ignacio Escolar (@iescolar) April 15, 2020

Una desena de mitjans de comunicació de tot l'Estat han patit una caiguda simultània de les seves pàgines web aquest dimecres. El diari Ara, El Confidencial, l'agència de notícies Europa Press, eldiario, La Vanguardia o la plataforma Newtral han estat alguns dels afectats més destacats. El problema s'ha solucionat en part, tal com han anat informant ells mateixos, però a hores d'ara encara es desconeix l'origen de l'error informàtic.Totes les pàgines afectades redirigien cap a una web especialitzada en productes Apple, La Manzana Mordida, que ha assegurat a molts dels afectats que no és responsable de tot el que hagi passat i demana disculpes per ser el portal on es redirigien totes. Alguns usuaris encara tenen problemes per accedir-hi però el problema es troba absolutament solucionat.

